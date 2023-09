Mulher ‘condena’ marido por sacar a carteira em restaurante antes da conta chegar à mesa

Um homem usou o Reddit, a fim de entender se estaria agindo errado após agilizar o processo quando sai para comer nos restaurantes ao lado da esposa. De acordo com ele, sua parceira condena um hábito seu que consiste em sacar a carteira antes da conta chegar até sua mesa.

“Quando saio para comer, não é incomum pegar minha carteira ou cartão antes de receber a conta. Minha esposa acha que isso é a coisa mais rude possível e acho que estou simplesmente acelerando o processo e geralmente entregaria meu cartão quando recebesse a conta [na mesa]. Dessa forma, o garçom não precisa de uma viagem extra para retornar, então o entrego cartão e executo [o pagamento]”, desabafou na rede social, por meio do usuário u/Independent-Money511.

Em seguida, o rapaz perguntou aos usuários da rede social se teria sido um “idiota” por pensar desta forma. “Não agito minha carteira, nem bato na mesa ou qualquer outra coisa. Eu simplesmente a tiro”, finalizou.

Reações nas redes sociais

“Você não é um idiota. Eu faço isso o tempo todo. Acho que ajuda os garçons a saberem que terminei a refeição e estou pronto para a conta, sem ter que vir me ver novamente. Também ajuda os garçons a saber a quem entregar a conta. Nunca fui garçonete, então não tenho certeza, mas acho que ninguém jamais pensou que fui rude ao tirar meu cartão”, comentou uma usuária da rede social.

“Como alguém que serve mesas há mais de 20 anos, eu prefiro assim. Isso me permite saber que você está pronto para ir, em vez de eu passar 10 vezes para ter uma ideia”, comentou um internauta, que também é garçom. Isso me permite saber como será minha próxima hora quando você se levantar e outra mesa estiver ocupada. O que quer que torne as coisas mais eficientes, torna as coisas mais eficientes”, escreveu.

