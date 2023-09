Mãe indignada: filho autista isolado por barreira na escola

Markel ficava isolado da turma em uma carteira com barreira / Ana Martinez Markel ficava isolado da turma em uma carteira com barreira / Ana Martinez

Ana Martinez, uma mãe de 47 anos, expressou sua indignação ao descobrir que seu filho de 6 anos estava sendo segregado dos colegas na Escola Primária Corstorphine, em Edimburgo, devido ao seu diagnóstico de autismo. A mulher relatou que o menino é forçado a se sentar atrás de uma barreira adornada com adesivos, limitando sua interação com os outros alunos.

O garoto foi diagnosticado com autismo aos 2 anos, e Ana enfrentou inúmeras dificuldades para encontrar uma escola adequada para ele desde que se mudou para Edimburgo com seus dois filhos, há um ano.

Inicialmente, Ana estava encantada com a Escola Primária Corstorphine, acreditando que seria o ambiente adequado para seu filho. No entanto, sua descoberta chocante de que o filho estava sendo separado dos colegas a deixou consternada. Em uma entrevista ao jornal Edinburgh Live, Ana compartilhou sua frustração: ?Antes de ele começar na Escola Primária Corstorphine, eles foram muito gentis comigo e informaram-me que a escola deles seria adequada para o meu filho. No entanto, depois de participar de reunião de pais na semana passada, descobri que ele tinha uma carteira especial e estava separado de seus colegas?, explicou.

0_Ana-and-Markel

Ana Martinez ao lado do filho e a carteira que o separava da turma / Ana Martinez

Os professores justificaram a separação, alegando que era necessária para que o menino se concentrasse, mas a barreira que bloqueia sua visão está coberta de imagens negativas e perturbadoras. Ana expressou o desejo de que a escola adotasse imagens mais positivas para melhorar a experiência de seu filho.

Markel é descrito como uma criança inteligente e ávida por aprender, mas a segregação na escola levou-o a questionar seu próprio valor. Ele chegou em casa angustiado, perguntando por que ninguém gostava dele e se sentindo como um ?monstro?. Ana, visivelmente emocionada, compartilhou seu sofrimento: ?Choro todos os dias, não sei mais o que fazer – só quero que meu filho seja feliz?.

0_Desk

Carteira de Markel com as imagens na barreira que o separava das outras crianças / Ana Martinez

Diante dessas circunstâncias, Ana está considerando a possibilidade de matricular seu filho em uma escola especial. Ela está disposta a fazer o que for necessário para garantir a felicidade do garoto, mesmo que isso signifique tirá-lo do ambiente atual. Ana concluiu: ?Estamos fazendo lições de casa — claro que eu o quero frequentando a escola, mas apenas se ele estiver feliz, e ele não está feliz lá agora. É frustrante e doloroso?.