"Humilhado", aluno diz que quase "morreu de fome" após ser instruído a devolver merenda

Escola em Stoke-on-Trent pede desculpas após estudante ser impedido de comer por falta de fundos em sua conta

Uma mãe expressou sua indignação após seu filho de 14 anos ter sido deixado com fome na Ormiston Sir Stanley Matthews Academy, em Blurton, Stoke-on-Trent. O adolescente foi instruído por um supervisor da hora do almoço a ?devolver a refeição? devido à insuficiência de fundos em sua conta, o que foi comprovado em uma situação humilhante.

Kelly Bowman, mãe do aluno, que cuida de idosos com demência, criticou a escola por não ter tentado contatá-la antes de negar a refeição ao seu filho. Ela argumentou que a escola poderia ter permitido que seu filho comesse uma refeição e deduzisse o custo da próxima recarga em sua conta.

De acordo com Kelly, ela havia acrescentado 10 libras à conta de seu filho alguns dias antes, mas ele não estava ciente de que os fundos eram insuficientes. A situação deixou o adolescente constrangido, já que outros alunos estavam presentes no refeitório durante o incidente.

Sem contato

Kelly, de 41 anos, residente em Blurton, expressou sua frustração com a falta de comunicação da escola: ?Se eles nos contataram para informar que ele não tinha dinheiro suficiente, teríamos recarregado imediatamente, mas não fomos informados. Isso é aceitável? Eu acho isso repugnante.?

A mãe preocupada também revelou que seu filho chegou em casa faminto, pois não havia percebido as restrições financeiras. Ela enfatizou que as crianças geralmente não têm consciência do equilíbrio em suas contas e que a situação foi perturbadora para o adolescente.

Alunos da Ormiston Sir Stanley Matthews Academy / Facebook

A Ormiston Sir Stanley Matthews Academy é operada pela Ormiston Academies Trust e emitiu um pedido de desculpas ao estudante e à família após o incidente. Um porta-voz do trust declarou que eles estão em contato contínuo com o estudante e sua família e estão fornecidos apoio para resolver o problema.

Este incidente ressalta a importância da comunicação eficaz entre as escolas e os pais, garantindo que as necessidades dos alunos sejam atendidas e que situações constrangedoras como essas sejam evitadas no futuro.