Homem larga companheira em restaurante por ela ter um ‘estranho hábito alimentar’

Um homem recebeu apoio na internet depois de abandonar uma mulher no restaurante por causa de seu “estranho hábito alimentar”. Segundo ele, a atitude da companheira foi rude e impossível de ser superada.

O relato, que viralizou no Reddit, foi compartilhado pelo The Mirror e segue repercutindo na internet.

Sem se identificar, o jovem conta que decidiu aceitar a proposta de uma amiga para sair em um encontro com uma de suas colegas de classe. Animado, ele comprou roupas novas, mudou o estilo do cabelo e fez questão de reservar um “restaurante chique” para a ocasião, mas logo seus planos deram errado.

“Fiz de tudo, um novo corte de cabelo, roupas novas e estava animado apesar de estar um pouco inseguro e desconfortável no começo do encontro. Com o tempo, fomos nos soltando e ficando a vontade, então tudo ficou bem melhor”.

“No entanto, bastou chegar ao prato principal para tudo desandar. Percebi que ela mastigava de boca aberta e isso é a minha maior implicância desde que eu era criança. Definitivamente não consigo lidar com isso”, conta o rapaz.

Ele tomou uma atitude

Segundo o jovem, sua implicância com a mastigação vem da infância, já que seu pai tem o mesmo hábito. Por não conseguir tolerar os sons da mastigação e a visão, ele sempre se via forçado a sair da mesa de jantar quando o pai estava comento.

Além da mastigação, ele conta que a jovem também fazia diversos barulhos enquanto comia, o deixando envergonhado.

“Eu não tenho problemas com garotas comendo e reconheço que algumas pessoas se sentem desconfortáveis ao ver mulheres comendo uma grande quantidade ou algo do tipo, mas eu não vou julgar alguém por causa disso”.

“Só não consigo lidar com a questão da mastigação, então pedi educadamente que ela mastigasse com a boca fechada e diminuísse os barulhos. Ela pareceu chateada e se desculpou, mas eu disse que estava tudo bem e expliquei que era um problema antigo meu”.

“Porém, menos de 30 segundos depois, ela começou a fazer a mesma coisa, e eu apontei isso. Ela ficou irritada e me mandou cuidar da minha vida, então eu fiz isso”.

O jovem então decidiu pagar sua parte da conta e sair do restaurante, o que provocou uma grande reação na amiga que promoveu o encontro entre os dois.

“Ela disse que sou uma pessoa horrível e que fiz a amiga dela chorar, mesmo depois que eu expliquei a situação ela continuou gritando comigo, então desliguei a ligação. Eu esperava apenas um pouco de boas maneiras, não sei se agi errado”.

No entanto, os usuários do Reddit foram firmes em dizer que ele agiu corretamente.

“Eu já tive um encontro às cegas onde ela mastigou com a boca aberta. Não fugi no meio do encontro, mas não houve um segundo”, comentou uma pessoa.

“Eu terminei com um cara adorável pelo mesmo motivo. Ele gostava de ir a bons restaurantes, mas eu não conseguia aproveitar por causa da sua falta de modos a mesa”, finalizou outra.