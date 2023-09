Após receber uma ligação urgente em um campo de futebol, na Inglaterra, o Serviço de Ambulância e Resgate de Vida Selvagem de East Sussex (WRAS) se direcionou ao local e se deparou com uma criatura presa em uma rede. O relato também foi reportado pelo portal The Dodo.

“Este jovem ficou completamente preso em uma rede de futebol”, escreveu WRAS em uma postagem no Facebook .

A criatura presa à rede se tratava de um pequeno texugo, que foi encaminhado a um hospital veterinário, sedado e, finalmente, liberto das cordas.

Apesar de o animal apresentar uma pata ferida, estava em boas condições de saúde. Depois de sua recuperação, estava pronto para dar adeus aos novos amigos e retornar à sua rotina.

“Não demorou muito para que ele estivesse totalmente recuperado e fosse devolvido ao local onde foi encontrado”, escreveu WRAS.

Equipe de resgate descobre rosto de criatura presa em rede de futebol após cortarem o objeto (Reprodução/Facebook)

Chamada de alerta nas redes

Apesar de terem conseguido libertar o animal, o WRAS chamou a atenção para o aumento de animais presos às redes de futebol, além de esperar que a comunidade busque evitar eventos como esse.

“Estamos a assistir a um aumento de jovens animais selvagens presos em redes. Gaivotas, ouriços, raposas e este texugo são apenas alguns dos casos que vimos este ano até agora. Este jovem ficou completamente preso em uma rede de futebol”, iniciou o texto no Facebook.

“Depois de ter sido sedado para remover a rede e fazer um exame completo, descobriu-se que ele tinha uma perna dianteira muito inchada e feridas de ligadura ao redor. Depois de ser submetido a um tratamento, ele permaneceu conosco por um período de tempo para permitir que o inchaço diminuísse e as feridas cicatrizassem”, continuou.

“Por favor, se tiver uma baliza de futebol, amarre a rede acima do nível do solo. Isso permite que a vida selvagem passe com segurança por baixo, sem ser apanhada”, alertou a instituição.