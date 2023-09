Criança descobre ‘caroço’ no meio do caminho e descobre ser uma vida necessitada por socorro (Reprodução/Jake Danniston)

Aonyx, filho do corretor de imóveis no condado de Sonoma, na Califórnia, Jake Denniston, se deparou com o que parecia ser um caroço estranho no meio do caminho, próximo a um playground onde visitavam. Mais tarde, conforme o relato do portal The Dodo, foi descoberta uma criatura necessitada de ajuda.

“Não sabíamos o que era até chegarmos um pouco mais perto”, disse Denniston ao The Dodo.

Acostumado a auxiliar seus clientes na procura de uma casa, Denniston não esperava ser o mediador de um novo lar à criatura encontrada no caminho. Ao chegarem mais perto, viram que se tratava de um filhote de gambá, aparentando estar sozinho.

A dupla de pai e filho se encantaram com o filhote de gambá encontrado no solo cimentado. No entanto, notaram a possibilidade de perigo na qual o animal poderia estar.

“Ficamos com o gambá por cerca de cinco minutos apenas o observando”, disse Denniston. “Então percebemos que ele era muito pequeno e provavelmente deveria estar com a mãe, então ligamos para o resgate da vida selvagem, mandamos uma mensagem de texto com uma foto do gambá e eles concordaram que ele não deveria estar sozinho.”

Operação de socorro

Com as instruções dadas pela equipe do Sonoma County Wildlife Rescue, a dupla pegou o filhote com cuidado e o levou até o abrigo. Denniston colocou o gambá em um saco limpo encontrado nas proximidades e se direcionou ao local com o filho.

Curioso, o gambá apenas observava o movimento. “Acho que ele sabia que não queríamos fazer mal a ele”, disse Denniston.

Ao chegar no abrigo, o gambá recebeu todos os cuidados necessários, deixando apenas uma leve tristeza em Aonyx, por saber que teriam de se separar.

Atualmente, o filhote se encontra no abrigo até que se desenvolva integralmente, a fim de retornar à natureza longe das complicações iniciais.