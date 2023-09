Vídeo: Stripper tenta seduzir policiais após ser presa por dirigir embriagada

Um vídeo chocante revelou um encontro bizarro entre uma stripper e policiais após a jovem ser presa sob suspeita de dirigir embriagada. Grace Spoonamore, de 20 anos, foi detida em abril após supostamente colidir com outro veículo e fugir na frente de um policial.

As imagens constrangedoras mostram a stripper tentando seduzir o policial, chegando até mesmo a pedir para que ele a desse um choque com o teaser, alegando que ?gosta disso?. A mulher, natural da Geórgia, estava visivelmente embriagada quando foi abordada pela polícia de Ohio durante uma parada de trânsito relacionada à fuga após acidente.

No vídeo, é possível ver a jovem rindo e respondendo de forma provocativa quando o oficial pergunta se ela possui algo consigo, dizendo ?reviste-me rapidamente?. Posteriormente, ao ser instruída a entrar na viatura policial, ela chama o policial de ?homem bonito? e sugere que ele já tenha visitado o clube de strip onde trabalha.

A situação começou quando a mulher, dirigindo um Buick azul, atraiu a atenção da polícia ao supostamente estar fugido após ter causado um acidente de trânsito. O policial Demedal a viu acelerando em um semáforo verde e colidindo com outro veículo, dando início a uma perseguição.

Quando o policial finalmente a interceptou, Spoonamore parecia confusa, com os olhos vermelhos e falando de forma arrastada. Nas imagens da câmera do painel de controle da polícia, ela inicialmente negou estar sob efeito de álcool, mas posteriormente admitiu ter consumido ?dois duplos? de tequila na casa de um amigo. Mais tarde, contou ao segundo oficial, Dugan, que havia consumido três duplos, totalizando seis bebidas alcoólicas.

À medida que Spoonamore demonstrava cada vez mais agitação, ela revelou aos dois policiais de Brunswick que trabalhava em um clube de strip. Quando o policial Demedal perguntou onde ficava o clube, ela respondeu de forma ríspida: ?Não finja que não sabe?.

Durante a interação bizarra, Spoonamore chegou a pedir aos policiais que a deixassem sair do carro, dizendo: ?Não gosto de conversar com você entre essas barras, posso falar com você pessoalmente??. Ainda durante a estranha interação, ela teria supostamente cuspido no rosto de Dugan, embora esse momento não tenha sido capturado pela câmera.

Uma amiga de Spoonamore também apareceu durante o vídeo, demonstrando preocupação com a segurança da jovem. No entanto, a polícia informou à amiga que Spoonamore enfrentaria múltiplas acusações, incluindo dirigir sob influência de álcool, fuga após acidente de trânsito e agressão a um policial.

Por fim, a jovem foi levada para uma delegacia local, onde fez ameaças explícitas. Ela chegou a afirmar que urinaria no rosto do policial, mas apenas ?se ele gostasse disso?. Posteriormente, ela urinou nas calças no banco de trás da viatura policial, alegando não ter conseguido evitar.

Após ser detida e aguardar para tirar sua foto de fichamento, Spoonamore continuou flertando de maneira constrangedora com o policial que a prendeu, sugerindo: ?Você quer me dar um choque? Faça isso. Eu gosto. Eu gosto disso.?

Conforme a mulher era levada da delegacia de polícia de volta a um carro de patrulha, ela começou a gritar e chorar, alegando que seriam estuprada. Ela podia ser ouvida gritando: ?Você vai me estuprar, pare de tentar me estuprar!?

O vídeo bizarro termina com Spoonamore e Demedal no carro de patrulha a caminho do hospital, enquanto ela continua a chorar. Ela foi presa sob suspeita de excesso de velocidade, condução sob influência de álcool, obstrução de atividade oficial e agressão simples a um policial.

Registros do tribunal do condado de Medina mostram que ela foi acusada de pelo menos um crime relacionado a agressão com uma substância corporal, possivelmente por cuspir no policial. Seu julgamento criminal está marcado para começar em 2 de outubro, em Brunswick.