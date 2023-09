Saiba o que aconteceu no caso da mulher que teve braços e pernas amputadas após comer peixe Imagem: reprodução gofundme

Uma americana de 40 anos teve os braços e pernas amputados após contrair uma infecção bacteriana.

Segundo relato, há dois meses Laura Barajas começou a passar mal após ingerir uma carne de tilápia preparada por ela mesma e adquirida em um mercado da Califórnia, Estados Unidos.

A mulher contraiu uma infecção oriunda de uma bactéria chamada vibrio vulnificus, que a deixou em coma.

De acordo com informações do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), existem cerca de 150 a 200 casos de contágio pela bactéria anualmente, e um a cada cinco pacientes acabam morrendo.

LEIA TAMBÉM: Politraumatismo é fatal? O que se sabemos sobre o diagnóstico de Kayky Brito

Laura precisou ter os braços e pernas amputados na última semana deste mês após o problema causar uma infecção generalizada e falência nos rins, conforme explicado pela amiga Anna Messina.

“Laura está internada há mais de um mês, lutando pela vida, agora é uma quádrupla amputada. Em 13 de setembro de 2023, todos os quatro membros de Lauras tiveram que ser removidos para salvar sua vida”, disse a amiga.

Bactéria é encontrada em frutos do mar

A bactéria vibrio vulnificus pode ser encontrada em frutos do mar ou na própria água do mar. O contágio acontece após a ingestão de alimentos contaminados ou ainda por cortes expostos às águas em que a bactéria vive, podendo ser fatal.

De acordo com ‘O Globo’, Messina criou uma vaquinha virtual no site GoFundMe para auxiliar a amiga com despesas médicas. Até o momento foram arrecadados mais de 84 mil dólares, mais de 400 mil reais na conversão atual.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Calor extremo pode levar à morte? Veja os riscos que as altas temperaturas trazem para a saúde

⋅ Modelo de TikTok exige que as pessoas esperem em estação para não atrapalhar filmagem

⋅ Homem processa hospital após assistir ao nascimento de seu filho