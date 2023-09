Príncipe Harry se destaca "emocionado" em discurso enquanto Meghan apenas assiste

O discurso do Príncipe Harry no encerramento dos Jogos Invictus deste ano destacou-se com um discurso com tom emocionado. O Duque de Sussex, 39 anos, subiu ao palco em Dusseldorf e dirigiu-se à plateia para marcar o final do evento de uma semana.

A especialista Judy James disse ao Mirror que o conteúdo de seu discurso na Alemanha importou menos em comparação às emoções sinceras que ele deixou mostrar.

A especialista afirmou: ?Foi muito revelador das emoções internas de Harry durante esta cerimônia de encerramento que ele parecia ter escrito um discurso bastante doutrinador e contundente para sua audiência, que ele tentou entregar com o estilo de um líder militar, com gestos enérgicos e dedo apontado?.

?Em um momento, ele parecia emocionado quando parou de falar e enxugou a boca com a mão?. A esposa de Harry, Meghan Markle, também estava no evento no Merkur Spiel Arena, mas não subiu ao palco.

Judy disse que as emoções do Duque ?eram visíveis desde o início?, quando seu ?lambiscar constante dos lábios e seu apertar dos lábios pareciam sinais claros de pressão ou nervosismo?.

Ela acrescentou: ?Seus gestos e sua postura oscilaram entre liderança e humildade, e um de seus únicos sorrisos veio depois que ele falou algumas frases em alemão?.

?Ao contrário de seu estilo usual, não houve piadas, brincadeiras, exibições ou referências ao estilo de uma história de amor com sua esposa ou sua família?.

Judi afirmou que toda a situação marcou uma mudança para o casal real, com apenas a breve aparição de Harry e nenhuma participação no palco por parte de Meghan.

Ela acrescentou: ?[Harry] parecia estar projetando um perfil mais discreto com gestos e poses de humildade, até mesmo sentando com as mãos entre as pernas e a cabeça baixa quando foi chamado ao palco.?