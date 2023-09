Presa vendia fotos nua da cadeia em plataforma de conteúdo adulto

Em épocas de redes sociais, as plataformas de conteúdo adulto têm se tornado uma atrativa opção para ganhar dinheiro vendendo conteúdo erótico, com baixo custo de produção e excelente lucratividade.

A grande vantagem desse negócio é que não existem barreiras físicas e burocráticas, basta um aparelho celular uma boa câmera e a disposição para gravar e editar as imagens.

E talvez essa facilidade tenha sido o principal motivo que levou uma detenta do Presídio Feminino de Patos, na Paraíba, a produzir imagens e vídeos íntimos dentro da cadeira para vendê-los no OnlyFans.

De acordo com a Administração Penitenciária da Paraíba (Seap), fotos que vazaram nas redes sociais mostram a presa, chamada Brenda Ferreira, nua no banheiro do presídio ou completamente pelada na cama de sua cela.

Após as imagens chegarem ao Seap, uma vistoria foi feita na cela da detenta e foram encontrados um aparelho celular, fones de ouvido e um carregador, usados na produção dos vídeos.

O órgão informou que a detenta que aparece nas fotos vazadas nas redes trabalhava na cozinha da unidade prisional, mas foi imediatamente desligada do setor e agora está sendo mantida em isolamento. A Administração não soube informar como o celular entrou na cadeia e por quanto tempo ela fazia os nudes para vender nas redes.

A detenta que vendia conteúdo sexual cumpre pena por ser mandante de um assassinato na cidade de Patos, que fica a cerca de 100 km da capital, João Pessoa, na Paraíba.