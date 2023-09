Passageiro se recusa a acariciar cachorro dentro de um avião e é criticado

Animais de suporte emocional e de serviço são cada vez mais comuns e apesar de sua presença geralmente tornar o ambiente mais tranquilo, existem pessoas que não gostam de conviver diretamente com eles. Este foi o caso de um passageiro que foi criticado após reclamar da presença de um cachorro de suporte emocional durante um voo.

Segundo relato, feito pelo homem no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, o animal foi instigado a caminhar livremente pela aeronave o que causou uma série de incômodos durante o voo.

Sem se identificar, o homem conta que não gosta de cachorros, mas explica que precisou lidar com um durante uma viagem de avião. Segundo ele, um cachorro de porte médio estava a bordo e caminhou livremente durante todo o trajeto.

“Detesto essa tendência de voar com seu cachorro. Não entendo o motivo das pessoas não os deixarem em suas casas”!

“Nós decolamos e assim que o avião se estabilizou um cachorro, de uns 9 quilos, começou a caminhar sozinho pelo corredor. Ele começou a ir para cima e para baixo, pulando nas pessoas e recebendo carinho. Pelo que percebi, a maioria dos passageiros interagiram bem com ele”.

“Eu decidi questionar uma das comissárias de bordo sobre o fato do animal estar solto e ela disse que é um animal de serviço e que não poderiam fazer nada em relação a ele”.

Ele foi criticado por sua atitude

Segundo o homem, após mais algum tempo de viagem as atitudes do animal se tornaram suspeitas, o fazendo acreditar se tratar de um animal de estimação ou de suporte emocional, e não um cão de serviço.

“Ele andava livremente e ninguém tinha ideia de quem era o tutor desse cachorro. Pelo que olhei, nada nele indicava que era um cão de serviço. Ele então se aproximou de mim, pulou no meu colo com as patas dianteiras e ficou esperando que eu fizesse carinho”.

“Na mesma hora gritei para alguém ir buscar o cachorro e depois do segundo grito uma mulher de uns 20 anos apareceu. Eu disse a ela para controlar direito o animal e mantê-lo em sua caixa de transporte, e ela me xingou além de dizer que estraguei a diversão do seu cachorro”.

O homem então revela que foi alvo de comentários sarcásticos durante todo o restante da viagem, além de ser “encarado” por outros passageiros que afirmaram que ele era o único que tinha algum problema com a presença do animal.

Leia também: Pai se recusa a pagar pela festa de debutante da filha e é criticado

No entanto, os usuários do Reddit tiveram algumas ressalvas em relação a liberdade dada ao cachorro durante o voo.

“Adoro cães, mas deixá-los livres durante um voo é algo irresponsável. Além disso, é uma atitude estranha para um cão de serviço. Eles são treinados para ficar ao lado dos condutores”, comentou uma pessoa.

“Concordo que é improvável que seja um animal de serviço devido à falta de controle do condutor”, comentou outra.

“Se você gostar de cachorros isso não significa qu7e todos são obrigados a gostar deles. Algumas pessoas têm fobia de cachorros, alergia ou simplesmente se sentem incomodadas por ter um cachorro sem supervisão andando livremente pelo espaço comum”, finalizou uma terceira.