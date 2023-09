Pane faz avião despencar 28 mil pés e causa pânico a bordo

Pane no sistema de pressurização causou problema no voo da United Airlines de Newark para Roma; investigações buscam identificar o que causou o problema

Na última quarta-feira, 13 de setembro, o voo 510 da United Airlines, que tinha como destino Roma, vivenciou momentos de tensão quando o avião, um Boeing 777, despencou mais de 28 mil pés em apenas 10 minutos após a decolagem do Aeroporto Internacional Newark Liberty. O incidente ocorreu devido a um problema crítico de pressurização na cabine, levando o piloto a tomar a decisão de retornar ao aeroporto de partida, em Nova Jersey.

A aeronave, que transportava 270 passageiros e 14 membros da tripulação, decolou às 20h37 e, ao invés de chegar a Roma, pousou novamente no Aeroporto Internacional Newark Liberty às 12h27, horas após a partida planejada, conforme confirmado pelo rastreador de voos FlightAware.

Um porta-voz da United Airlines explicou que o avião retornou a Newark ?para resolver uma possível perda de pressão na cabine?. No entanto, ele assegurou que o voo pousou com segurança e que não houve, de fato, nenhuma perda de pressão na cabine, tranquilizando os passageiros e suas famílias. Momentos de pânico, no entanto, foram registrados a bordo.

Boeing cai 28.000 pés O voo 510 decolou do Aeroporto Internacional Newark Liberty com destino a Roma e retornou devido a um “problema de pressurização” e perda de altitude (Crédito: FlightAware)

Durante a situação crítica, o avião mergulhou rapidamente, perdendo mais de 28 mil pés de altitude em apenas 10 minutos, de acordo com dados da FlightAware. A Administração Federal de Aviação (FAA) também confirmou que o incidente estava relacionado a um ?problema de pressurização?, o que motivou a mudança imediata de curso.

Após o susto, os viajantes com destino à Itália tiveram um final feliz, pois desembarcaram em segurança do Boeing 777 e foram prontamente acomodados em outra aeronave pela United Airlines para finalmente seguirem viagem até Roma.

Avião retorna a Newark Os passageiros do voo 510 foram transferidos para outra aeronave

O incidente destaca a importância da segurança nas operações de voo e a prontidão das tripulações em lidar com situações de emergência, proporcionando um desfecho positivo em uma situação de risco.