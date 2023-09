Paciente liga para a emergência de leito de hospital com medo de morrer "após enfermeira desligar monitor cardíaco"

Ava Stanley, secretária aposentada do Serviço Nacional de Saúde Britânico de 63 anos, enfrenta problemas cardíacos crônicos e vivenciou um episódio de terror no Hospital Marítimo de Medway, em Kent. Após ser admitida com dores no peito, ela alega que uma enfermeira desativou seu monitor cardíaco, fazendo-a temer pela própria vida.

Após um início tumultuado no hospital, incluindo uma noite passada em uma cadeira de rodas e a difícil busca por um leito, Ava finalmente foi acomodada às 3 da manhã, graças ao pedido insistente de sua filha.

No entanto, seu pesadelo estava longe de terminar. Quando o monitor cardíaco começou a emitir sinais de um ritmo cardíaco irregular, Ava afirma que uma enfermeira entrou em seu quarto e simplesmente desligou o aparelho. Preocupada com sua saúde, Ava ligou novamente o monitor, pesquisou seus sintomas online e, em desespero, discou o número que no Reino Unido é aquele acionado em emergências, o 999.

Patient had to dial 999 from hospital after nurse ‘silenced vital kit’ | UK News #NurseNews #NurseNews #NursingSchool #NursingStudent #HealthCare [Video] Ava Stanley says she called 999 from her hospital bed at Medway Maritime Hospital in Kent after a… https://t.co/fIULoYGkNu — Amanda Dillard (@AmandaDGNN) September 18, 2023

A paciente se sentiu abandonada à própria sorte, descrevendo a situação como se estivesse em uma ?ala de cuidados improvisados?. Ela declarou: ?Fui deixada com dor e em um estado de incerteza, pois nenhuma informação me era fornecida, e percebi que precisaria tomar medidas por conta própria.?

No momento em que o monitor cardíaco começou a disparar alertas, Ava decidiu agir por conta própria, já que a enfermeira de plantão parecia não dar importância aos sinais. Ela descreveu a situação: ?O monitor mostrou que meu coração estava em um ritmo irregular, oscilando rapidamente e chegando a zerar momentaneamente. Depois de cerca de 10 minutos sem resposta, o monitor se reiniciava e o ciclo recomeçava. Isso ocorreu quatro vezes em 40 minutos, e quando a enfermeira do setor finalmente chegou à minha cama, ela simplesmente silenciou o monitor.?

Ava tomou a iniciativa de ligar novamente o monitor, mas suas tentativas de chamar a atenção da equipe de saúde foram em vão. Seu monitor cardíaco continuava a emitir alertas de ?asistolia?, um sinal preocupante de que seu coração estava falhando.

Apavorada, Ava pesquisou no Google o que significava ?asistolia?, descobrindo que se tratava de uma falha no sistema elétrico do coração. Sem hesitar, ela ligou para o serviço de emergência 999, fornecendo todos os detalhes e expressando seu temor pela própria vida. Ela solicitou urgentemente a presença de um médico e medidas de proteção.

A equipe médica finalmente prestou atenção ao seu estado crítico, e Ava foi transferida imediatamente para a ala de cardiologia. Após passar por um angiograma adicional, ela recebeu alta em 10 de setembro.

Ava acredita que os padrões de atendimento do Serviço Nacional de Saúde Britânico caíram significativamente desde o tempo em que trabalhava dentro dele, destacando a importância de ser proativo na busca por cuidados médicos. O Hospital Marítimo de Medway confirmou uma reunião com Ava para discutir seu atendimento, expressando desculpas por qualquer desconforto causado durante sua estadia e garantindo que investigará todas as preocupações levantadas pela paciente.