Mulher tinha a vida dos sonhos até uma mensagem de texto mudar tudo

Uma mulher viu sua vida dos sonhos acabar após uma mensagem de cinco palavras ser encontrada no celular de seu marido. Segundo ela, o texto foi capaz de destruir completamente seus sonhos.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher buscou apoio no Reddit onde se sentiu confortável para compartilhar o ocorrido com outras pessoas. Para isso, ela optou por permanecer anônima ao contar sua história.

“Conheci meu marido aos 18 anos e desde o princípio nos demos bem. Começamos a namorar e depois decidimos ficar juntos. Aos 20 anos nos casamos em segredo e fomos morar juntos. Além disso, estávamos na mesma universidade e trabalhávamos durante o dia”.

“Eu sempre sonhei em ser uma bailarina, mas meus pais não tinham dinheiro para me apoiar neste sonho e achavam que não era uma boa carreira para mim, então foi meu marido que me ajudou a realizar esse sonho com muito sacrifício”, revela a mulher.

“Sempre fui grata a ele e agora estamos em uma situação boa em que podemos guardar dinheiro para futuramente ter nossos filhos”.

O sonho perfeito acabou

No entanto, a mulher conta que uma única mensagem de texto foi o bastante para destruir completamente sua vida “perfeita”.

“Eu peguei o celular dele para buscar as fotos do aniversário da nossa sobrinha e precisei tirar o aparelho do modo avião, mas foi então que uma série de mensagens de um contato, com nome de homem, começaram a aparecer”.

“As mensagens eram estranhas e depois percebi que na verdade era o número de uma das minhas amigas. Eu printei as mensagens e o confrontei na mesma noite e ele começou a me pedir perdão e a chorar. Nós choramos e ele me machucou muito ao confessar que estava tendo um caso de cinco meses”.

A mulher então conta que o marido se prontificou a cortar relações com a mulher em questão e disse até mesmo que mudaria de emprego se a esposa desejasse. Diante da possibilidade de um divórcio ele implorou por uma segunda chance, o que fez a companheira se questionar.

“Parte de mim quer se separar e outra parte quer tentar novamente. Ele vem chegando cedo do trabalho e me traz flores e presentes. Sempre inicia nossos momentos de romance e quer reconstruir a confiança. Eu vi muitos casais que se recuperaram com a terapia, mas não sei se é possível”, finaliza.

Os usuários do Reddit imediatamente a aconselharam a cortar qualquer contato com a amiga e a tentar trabalhar no relacionamento se sentir que é o correto.

“Sei que ele quebrou sua confiança e isso é difícil de recuperar, talvez uma terapia possa ajudar se essa for sua vontade”, comentou uma pessoa.

“Se ele realmente estiver arrependido e tiver consciência dos danos que causou a você, eu tentaria novamente. Mas você é quem deve ter o controle dessa situação”, finalizou outra.