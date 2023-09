Mulher se nega a aceitar que sogra volte a morar em sua casa e dispara: ‘Ela me infernizava’

Uma mulher usou o Reddit, a fim de manifestar sua decepção com a sogra e explicar o porquê não deseja vê-la sob o mesmo teto. De acordo com ela, por meio do usuário u/NachosandMargaritas, sua rejeição está sendo um passe no relacionamento com o marido.

“Minha sogra morou conosco por três anos e se mudou pouco antes de cobiçar uma pessoa que conheceu. Enquanto morava conosco, me infernizava constantemente, me menosprezava, fazia tudo o que podia para deixar claro que não achava que eu era boa o suficiente para seu ‘garotinho’. Veja bem, ele tem 33 anos”, iniciou o desabafo na rede social.

“Em casa, criticava a comida que cozinhava, as roupas que usava e o estado da casa (mesmo quando trabalhava a tempo inteiro e o meu marido estava desempregado). Fiquei tão aliviado quando ela finalmente se mudou!”, continuou.

De malas prontas para o retorno

De acordo com a autora do relato, sua sogra deseja voltar para sua casa e do filho, após uma turbulência no novo relacionamento. No entanto, sua decisão de não aceitá-la tem se tornado um impasse.

“Agora ela terminou com seu namorado e está se sentindo culpada, fazendo meu marido aceitá-la novamente, dizendo que ela não tem mais para onde ir e que seu coração está partido ‘mais uma vez’. Eu tentei o meu melhor para me dar bem com ela, mas ela simplesmente não está interessada”, desabafou.

“Ela me odiou desde o momento em que me conheceu e nunca quis que seu filho tivesse outra mulher antes dela. Está causando conflito entre mim e meu marido porque ele sempre cede a ela e diz que tem que honrar a mãe. Estou parecendo o vilão de toda a situação quando só quero que minha casa seja meu santuário de paz, não de conflito”, finalizou o texto.

