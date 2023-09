Recentemente, uma mulher ouviu ruídos estranhos vindos de suas paredes, mas não tinha certeza se, de fato, era coisa de sua cabeça. Residente do Texas, nos EUA, ela ficou em dúvida sobre o que poderia ser, segundo informações do portal The Dodo.

“Inicialmente, ela pensou que poderia estar ouvindo coisas”, disse Lisa Norwood, gerente de relações públicas da San Antonio Animal Care Services, ao The Dodo.

Quando teve certeza de que havia algo dentro de sua parede, se aproximou e resolveu bater. A surpresa foi imediata ao receber a resposta em prontidão: ouviu-se um miado de gato.

“O gatinho preso respondeu com um aparente ‘me ajude!’ miau”, disse Norwood. “[A mulher] não sabia como o gatinho foi parar na parede e a mamãe não estava em lugar nenhum. Ela ligou para o corpo de bombeiros e os serviços de cuidado de animais para ajudar.”

Mulher ouve ruídos estranhos e encontra surpresa inusitada atrás da parede (Reprodução/Facebook)

Leia mais um relato sobre animais:

Operação resgate felino

Em seguida, o Corpo de Bombeiros de San Antonio, o oficial de cuidados com animais John Cortez e a aprendiz Mariana Gine estavam no local. Os miados dentro da parede pareciam ficar cada vez mais estridentes.

Após descobrir de onde vinha o som, a equipe de socorristas abriram um buraco na parede e o som parecia cada vez mais próximo. Com um pouco mais de procura, os socorristas conseguiram tirar o gatinho do local.

Apesar de não ter ferimentos, o felino cinza de duas semanas estava com muita fome. No entanto, aliviado por ter conseguido se livrar. Mais tarde, foi batizado de Nimbus.

Mulher ouve ruídos estranhos e encontra surpresa inusitada atrás da parede (Reprodução/Facebook)

Atualmente, Nimbus segue morando na Liga de Defesa Animal do Texas, recebendo todos os cuidados necessários, a fim de prosperar em seu desenvolvimento. A expectativa é que no futuro o bichano encontre um lar definitivo, a fim de continuar recebendo todo o amor merecido.

“Dias ensolarados pela frente”, disse Norwood. “O céu é o limite para o pequeno Nimbus.”