Mulher ignora pedidos de vizinho e deixa o cachorro fazer xixi no quintal do homem

Uma passeadora de cães se envolveu em uma grande confusão depois de permitir que os cachorros fizessem suas necessidades na propriedade de outra pessoa. No entanto, para ela a situação foi apenas um “grande exagero” por parte do dono da casa.

Segundo o relato da passeadora, que usou o Reddit para compartilhar o ocorrido, o confronto com o homem aconteceu quando ela foi “xingada” por um homem ao ser flagrada deixando o cachorro fazer xixi na grama de seu quintal.

O vizinho em questão teria gritado para informar a mulher que o xixi do cachorro causa “danos permanentes” a grama de seu quintal, além de afirmar que a atitude da mulher era algo “extremamente rude e desrespeitoso” com os moradores das casas da vizinhança.

Apesar disso, a jovem afirmou que não proibiria o animal de fazer suas necessidades no local, uma vez que ela realiza a coleta e descarte adequado das fezes do cão, sendo impossível fazer o mesmo com o xixi do animal.

Ela ficou no meio de uma grande confusão

A mulher então foi bombardeada com diversas críticas por conta de sua atitude, uma vez que isso pode incentivar outros animais a utilizar o gramado das casas como banheiro.

“O problema é que seu cachorro não deve ser o único a fazer xixi naquele local. Outros cães chegam, sentem o cheiro do xixi do seu animal, e fazem xixi no mesmo lugar”, explicou uma pessoa.

“Uma vez ou outra não tem problema, mas se recusar a parar mesmo depois do dono da casa pedir é errado”, afirmou outra.

Leia também: A raça do cachorro da sogra fez uma mãe se recusar a deixá-la ver o neto

Uma terceira foi além: “Cachorros fazem xixi em gramados e isso é normal. Se você não quer isso, vá para um lugar sem vizinhos e sem cachorros”.

Em resposta, a jovem retornou os comentários explicando que ela não é a única pessoa a fazer isso e que outros passeadores também permitem que os animais utilizem áreas de grama para as necessidades.

“Que bom que perguntei se estava errada, nunca me passou pela cabeça que fosse errado permitir o uso da grama pelos animais”, finalizou.