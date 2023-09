Modelo de TikTok exige que as pessoas esperem em estação para não atrapalhar filmagem

Antonia Freya Lydia, modelo no TikTok / Instagram @turnttoni Antonia Freya Lydia, modelo no TikTok / Instagram @turnttoni

Uma influenciadora do TikTok, Antonia Freya Lydia, está enfrentando críticas depois de publicar um vídeo de uma movimentada estação de metrô de Londres, onde as pessoas podiam ser vistas passando na frente de sua câmera - e ela estava claramente incomodada com isso.

Antonia, modelo e embaixadora da marca de moda rápida Fashion Nova, que reside em Londres, estava tentando fazer ?um vídeo estético? no metrô e legendou o vídeo no TikTok: ?Pode esperar só um segundo, senhor?. A modelo foi vista inicialmente em frente a um trem em movimento, vestindo um vestido preto formal, uma bolsa preta e o cabelo preso.

Em seu vídeo, Antonia, que postou o conteúdo em sua conta @turnttoni, mostrou todas as tentativas frustradas, já que pessoas na movimentada estação de metrô passavam diretamente na frente da câmera. A modelo parecia cada vez mais irritada com as interrupções. O vídeo dividiu opiniões, com algumas pessoas a criticando por aguardar que os outros esperassem, mesmo estando em um local público, enquanto outros apontavam que ela provavelmente não estava sendo séria.

Um usuário das redes sociais escreveu: ?As pessoas têm suas vidas, têm lugares para ir?, e outro acrescentou: ?É um espaço público?. Uma terceira pessoa comentou: ?Lembrem-se de que a estação de trem é um espaço público, eles não vão esperar você terminar seus vídeos?. Outro comentou: ?O mundo não gira em torno dela. As pessoas têm lugares para ir. Como você pode ficar irritada com as pessoas seguindo com suas vidas? Você não é a personagem principal.? Alguém mais disse: ?Reserve a estação para filmagens ou respeite que é um espaço público. Você não merece mais privilégios do que qualquer outra pessoa?, e outra pessoa acrescentou: ?Isso soa como privilégio?.

No entanto, outra pessoa nas redes sociais apontou: ?Vocês precisam relaxar. Ela está apenas brincando?. Outra acrescentou: ?Ela não está realmente chateada, apenas mostrando o quanto foi difícil conseguir o vídeo perfeito?.

A filmagem foi repostada no Twitter por outro usuário, com uma legenda provavelmente irônica: ?Quando você vê alguém gravando, simplesmente passe atrás da câmera ou espere literalmente dez segundos, se você não consegue fazer isso, então não merece fazer parte de uma sociedade civilizada.?

Essa declaração enfureceu algumas pessoas, mas o usuário reforçou suas afirmações, acrescentando: ?Desculpe se você não consegue ser gentil com uma garota bonita por 5 minutos, talvez se você pudesse pagar um carro maior, sua vida não dependeria de lotar os trens como mariposas em uma lâmpada. É assim que as sociedades acabam.?

No y la turnttoni es una boluda. https://t.co/eRkTOF5Ba3 — Siyeonicese (@siyeonicese) September 18, 2023

Não é a primeira vez que pessoas são criticadas por seu comportamento no transporte público. Recentemente, um homem criou uma cadeira portátil para usar no metrô, o que causou olhares curiosos de outros passageiros. Outro homem deixou os passageiros perplexos ao começar a saborear uma refeição de três pratos em um trem e se recusar a parar, mesmo quando foi pedido que parasse. Segundo os passageiros, ele estava tratando o trem como seu ?restaurante particular?.