Messi lança o "Messi Chicken Sandwich" exclusivo

Leo Messi, conhecido por seu domínio nos campos de futebol, agora está conquistando paladares com o lançamento do ?Messi Chicken Sandwich?. Este saboroso petisco, projetado pelo próprio jogador de futebol, está disponível exclusivamente em três restaurantes na Espanha.

O que leva o sanduíche?

Esse irresistível sanduíche apresenta camadas de frango crocante estilo milanesa, queijo provolone, alioli de ervas, tomate e rúcula, tudo isso envolto em um pão artesanal macio e tostado, servido com batatas sazonadas. São ingredientes de dar água na boca que fazem parte do ?Messi Chicken Sandwich?. Esse novo item se juntará ao cardápio dos três estabelecimentos da marca Hard Rock Hotel, operados pela Palladium Hotel Group na Espanha, localizados em Tenerife, Marbella e Ibiza.

Os hóspedes do Hard Rock Hotel nesses três destinos paradisíacos terão a oportunidade de degustar esse delicioso sanduíche projetado por uma das maiores lendas do futebol. Eles podem fazê-lo tanto no conforto de seus quartos, através do serviço de menu ?IN-dining?, quanto nos restaurantes dos hotéis, como o ?3rd Half? no Hard Rock Hotel Ibiza.

A campanha

A campanha publicitária, intitulada ?Greatness Happens Here?, continua a parceria da marca com o ícone do futebol, Leo Messi, que já colaborou na temporada anterior com a criação da ?Messi Burger?.

?Greatness Happens Here? é a iniciativa do Hard Rock Cafe para renovar sua associação com Lionel Messi como embaixador da marca, surpreendendo dessa vez ao revelar seu talento como chef do restaurante emblemático, conhecido por proporcionar experiências de marca inesquecíveis em todo o mundo.

Desenvolvida pela agência ?Yes, we’re Open?, a campanha visa consolidar a parceria entre o Hard Rock e a lenda do futebol mundial.