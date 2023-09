Mãe surpreende ao ter relações sexuais em leito hospitalar 2h após cesariana

Debbie Hodge, uma mãe de 44 anos de Londres, causou surpresa ao admitir que teve relações sexuais com seu parceiro duas horas depois de uma cesariana de emergência. Ela descreveu a experiência como ?especial?, apesar de não ter sentido muito devido à anestesia.

Debbie, em uma entrevista ao The Sun em 2019, declarou: ?Como mulher, grávida ou não, sou alguém que se sente confortável em seu próprio corpo. Eu gosto de sexo, e depois de cada uma das minhas três primeiras gravidezes, fiz amor novamente com meu parceiro em até duas semanas.?

A mãe foi surpreendida por engravidar de seu novo parceiro, 15 anos mais jovem, aos 39 anos. Ela comentou: ?Eu realmente não achava que poderia engravidar novamente, já que tinha períodos tão irregulares. Mas então, pouco antes do Natal, descobri que estávamos esperando um bebê.?

Relembrando o nascimento de sua filha Amelia, Debbie disse: ?Iniciei o trabalho de parto em 25 de julho de 2013, quatro dias após a data prevista. Tudo estava correndo bem no hospital, mas depois de uma verificação de rotina dos batimentos cardíacos do bebê, foi detectada uma diminuição. De repente, uma equipe estava na sala e fui levada às pressas para a sala de cirurgia para uma cesariana de emergência. Foi um verdadeiro choque, pois tudo aconteceu tão rapidamente - até então, eu só havia recebido oxigênio.?

Após a cirurgia, Debbie recebeu um quarto particular para se recuperar, mas logo ela e seu parceiro estavam se entregando à intimidade. Ela revelou: ?Enquanto Amelia estava no berço, meu parceiro e eu estávamos nos abraçando na cama, e antes que eu percebesse, estávamos fazendo sexo. Havia apenas essa proximidade incrível entre nós. Eu não me sentia sexy, mas me sentia especial. Foi tão rápido que não me lembro de sentir desconforto, mas isso pode ter sido porque eu tinha recebido uma anestesia epidural.?

Debbie se separou de seu parceiro apenas alguns meses após o nascimento de sua filha, mas retornou ao cenário de namoro quando a pequena Amelia começou a frequentar a escola.