Luis Rubiales vende mansão de R$7 milhões em meio ao "kissgate"

Ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol coloca à venda sua mansão em Madri após controvérsia do beijo

Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), está vendendo sua mansão em Madri no valor de R$7 milhões em meio a uma polêmica em torno do famoso “kissgate”. O ex-dirigente, de 46 anos, renunciou recentemente ao cargo após o beijo polêmico com a jogadora espanhola Jenni Hermoso.

Após a vitória da seleção feminina da Espanha na final da Copa do Mundo, Rubiales protagonizou um beijo com Jenni Hermoso que gerou debates e polêmicas. Sob crescente pressão para renunciar, Rubiales confirmou sua renúncia em uma entrevista a Piers Morgan. Mas só intensa pressão da opinião pública e de uma suspensão pela Fifa.

Custos de Rubiales

A venda da propriedade de Rubiales ocorre em um momento em que ele enfrenta custos legais crescentes e a necessidade de apoio financeiro para sua ex-esposa e filhos, conforme relatado pelo The Sun. Rubiales se separou de sua esposa em 2013 e deve pagar 800 euros por mês para cada uma de suas três filhas.

Rubiales adquiriu uma propriedade de luxo, que foi completamente renovada, por R$7 milhões. A propriedade de dois andares possui dois quartos, uma piscina privativa com acesso a jardins compartilhados, além de comodidades como um cinema, academia e piscina comunitária.

Luis Rubiales puts £1.2m home up for sale as legal costs spiral over 'kissgate' scandalhttps://t.co/f5r5koV4ky pic.twitter.com/3MoIwkmPw6 — Mirror Football (@MirrorFootball) September 18, 2023

Além da venda da mansão, Luis Rubiales também enfrentou questões legais relacionadas ao beijo não consentido em Jenni Hermoso. A jogadora apresentou uma reclamação contra ele por agressão sexual, e os promotores deram a ela 15 dias para formalizar a acusação. Posteriormente, ela apresentou oficialmente a denúncia na sede do Ministério Público espanhol, em Madri.

Rubiales anunciou sua renúncia durante uma entrevista na Talk TV e explicou suas razões, destacando que espera contribuir para a estabilidade da RFEF e do futebol espanhol. Ele expressou sua fé na verdade e sua determinação em prevalecer diante das controvérsias que o cercam.

A controvérsia em torno do “kissgate” continua a ser um tópico de discussão no mundo do esporte e da política espanhola, enquanto Luis Rubiales segue seu caminho após renunciar à presidência da RFEF.