Jovem é detido após agredir zelador por não permitir entrada de seu cachorro em hospital

Incidente no Centro Sanitario Integrado Denia II-Joan Fuster resulta em prisão por agressão e desobediência à autoridade

Um jovem espanhol de 23 anos foi detido pela Polícia Nacional na Espanha após um confronto físico com um zelador no Centro Sanitario Integrado Denia II-Joan Fuster, no último domingo, 17/9. Segundo informações da polícia, o incidente ocorreu depois que o zelador proibiu o jovem de entrar acompanhado de seu cachorro para receber tratamento em uma lesão na mão.

O jovem foi localizado mais tarde em uma sala de espera do hospital de Denia, onde, de acordo com a Polícia Nacional, resistiu à prisão e dirigiu insultos aos agentes. Agora, ele enfrenta acusações de agressão e desobediência à autoridade.

De acordo com o relato policial, o jovem compareceu à urgência do Centro Sanitario Integrado Denia II-Joan Fuster no último domingo. Ele buscava tratamento para uma ferida em uma das mãos, mas estava acompanhado por seu cachorro. Foi nesse momento que o zelador se aproximou e informou que, a menos que o cachorro fosse um cão-guia ou estivesse acompanhando alguém com necessidades especiais, a entrada de animais de estimação não era permitida.

Supostamente, foi nesse momento que o jovem começou a agredir o zelador com socos, chutes e insultos. O pessoal de segurança foi alertado e seguiu o protocolo, que determina que a polícia deve ser chamada em casos como esse. Quando os agentes chegaram, o jovem já havia ido embora, mas foi posteriormente localizado no serviço de urgências do hospital de Denia.

No local, o jovem supostamente se recusou a cooperar com os agentes e continuou a dirigir insultos a eles. Ele foi detido e levado para a delegacia de polícia, enfrentando acusações de agressão e desobediência à autoridade.