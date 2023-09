Dupla de cães invade partida de futebol para exigir massagens na barriga

Uma dupla de cachorros agitou uma partida de futebol de uma escola de Dakota do Norte, nos EUA, após invadir o campo em busca de massagens. O jornalista esportivo Zach Keenan, telespectador da competição, ficou surpreso com o novo rumo a ser tomado para sua pauta do dia, conforme foi reportado pelo portal The Dodo.

Enquanto as escolas secundárias de Minot e Jamestown disputavam a vitória, a dupla de cães surgiu inesperadamente em campo, trazendo toda uma agitação impulsionada pelo excesso de energia e felicidade. O casal de cachorros não se importou se a partida era ou não de importância, eles só queriam correr e brincar pelo ambiente.

“Ninguém viu os cachorros até que eles estavam no campo, no meio do campo!” Keenan disse ao The Dodo. “Toda a multidão e as equipes começaram a rir.”

Assista ao momento:

Interrupção prioritária a pets

Como se não bastasse a invasão, um dos cãezinhos acabou pedindo por um favor a quem estivesse presente. Além de atrasar a partida, solicitou uma massagem na barriga para um dos jogadores.

Priorizar o jogo? Ao menos para os cães, sua diversão era mais importante do que qualquer outra coisa. Após algum tempo em campo, a dupla resolveu desaparecer em uma colina. Embora ninguém soubesse de onde os bichinhos tinham surgido, foi uma surpresa inusitada e divertida.

“Acho que ver dois filhotes invasores foi a primeira vez para todos”, disse Keenan. “Na verdade foi um jogo muito grande entre dois dos melhores times do estado, mas foi tão inesperado que fez todo mundo rir.”

Embora o desempenho e resultado da partida sejam elementos importantes para o jornalista presente, o rumo inusitado de sua pauta pode ter rendido ainda mais audiência.