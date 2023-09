Convocação de nova técnica da seleção feminina espanhola tem jogadoras que renunciaram

Montse Tomé anunciou sua primeira convocação, incluindo jogadoras que haviam renunciado anteriormente; Jenni Hermoso não está na lista.

Montse Tomé assumiu recentemente o comando da seleção feminina espanhola de futebol e sua primeira convocação já está fazendo história. A treinadora convocou 20 jogadores para a equipe, incluindo algumas que já haviam renunciado à seleção.

A convocação marca uma reviravolta significativa na relação entre as jogadoras e a Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Um total de 15 jogadoras que atuaram na Copa do Mundo e cinco das 12 rebeldes que foram demitidas anteriormente foi chamado para a seleção.

Dentre as jogadoras notáveis ​​que retornam à equipe estão Mapi León e Patri Guijarro. No entanto, algumas ausências notáveis ​​incluem Jenni Hermoso e a capitã Ivana Andrés.

A primeira convocação de Montse Tomé ocorreu em meio a polêmicas, já que 39 jogadoras renunciaram à seleção em protesto contra várias questões, incluindo a gestão do ?beijogate? em Hermoso no final da Copa. Isso levou ao adiamento do anúncio da convocação e do calendário de jogos da Liga das Nações, onde a Espanha enfrentará Suécia e Suíça. Esses jogos servirão como preparação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A decisão de Montse Tomé de incluir algumas das jogadoras que renunciaram é vista como um esforço para reconciliar a relação entre a equipe nacional e as atletas. A RFEF tem trabalhado para atender às demandas das jogadoras, incluindo mudanças em vários departamentos da federação.

As 39 jogadoras que participaram do documento de protesto incluíram nomes proeminentes como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Jennifer Hermoso, entre outras. Apesar dos esforços da RFEF para convencer as jogadoras a retornar, algumas permaneceram firmes em suas posições.

Interessante acompanhar como essa dinâmica evolui nas próximas competições e se a Espanha seguirá competitiva para os Jogos Olímpicos.