Cientistas mexicanos concluem testes em supostos corpos ETs e resultados são surpreendentes

Série de testes em restos de seres alegadamente ?não-humanos? foram apresentados ao Congresso do México na semana passada. Resultados deixaram o mundo intrigado.

Os médicos mexicanos não encontraram ?nenhuma evidência de montagem ou manipulação dos crânios? dos restos que foram submetidos a análise em corpos de supostos seres alienígenas. Isso levanta a possibilidade de que esses restos não tenham sido criados por seres humanos, como inicialmente se pensava.

Os cientistas realizaram os testes em dois espécimes no Noor Clinic na segunda-feira, 18/9, transmitindo todo o procedimento ao vivo no canal do YouTube de Jaime Maussan. O diretor do Instituto de Pesquisa em Ciências da Saúde da Marinha Mexicana, José Zalce Benitez, anunciou que os estudos confirmaram que os alegados alienígenas pertenciam a um único esqueleto e não foram montados com objetos humanos.

Além disso, a equipe de pesquisa descobriu que um dos espécimes estava ?vivo, intacto, biológico e em gestação?, apontando para grandes protuberâncias dentro do abdômen de um dos supostos ETs, sugerindo a possibilidade de ovos.

Origem enigmática

José Zalce Benitez disse: ?Posso afirmar que esses corpos não têm relação com seres humanos?. Os espécimes, supostamente desenterrados em Cusco, Peru, em 2017, possuem cabeças alongadas com três dedos em cada mão. No entanto, à primeira vista, têm uma aparência humanoide, com dois braços e duas pernas cada.

Cientista analisando exame feito em suposto alienígena / The Telegraph Cientista analisando exame feito em suposto alienígena / The Telegraph

Maussan relatou que eles possuem ossos fortes e leves, não têm dentes e contêm implantes de cádmio e ósmio, elementos raros na Terra. Surpreendentemente, quase um terço de seu DNA é classificado como ?desconhecido?, levantando questões sobre sua possível origem extraterrestre.

Céticos e controvérsias

Apesar das descobertas, muitos permanecem céticos. Por anos, acadêmicos, arqueólogos e cientistas têm argumentado que restos mumificados, considerados por entusiastas de OVNIs como alienígenas, são geralmente corpos humanos modificados. Alguns especulam que os espécimes menores, como os apresentados no México, podem ser montados com uma combinação de ossos humanos e animais.

Médicos analisando suposto corpo alienígena / The Telegraph Médicos analisando suposto corpo alienígena / The Telegraph

O professor de física Brian Cox, um dos céticos, pediu que uma amostra fosse enviada para a empresa de tecnologia biológica 23andMe para verificação independente. Ele afirmou: ?É muito improvável que uma espécie inteligente que evoluiu em outro planeta se parecesse conosco?.

Julieta Fierro, cientista do Instituto de Astronomia da Universidade Nacional Autônoma do México, também expressou dúvidas, afirmando que nenhuma evidência sugere ?algo misterioso que não possa indicar compostos de vida inexistentes na Terra?.

Apesar das controvérsias, políticos mexicanos estão considerando a aprovação da Lei de Proteção do Espaço Aéreo, que faria do México o primeiro país a reconhecer oficialmente a presença de alienígenas no planeta. A discussão sobre a origem desses espécimes continua a intrigar e dividir a comunidade científica e o público em geral.