Café brasileiro de luxo é produzido com excrementos de aves nativas

No interior do Espírito Santo, café exótico e valioso é produzido com a colaboração surpreendente da ave jacu.

A ave jacu, antes considerada uma praga nas plantações de café do sudeste do Brasil, tornou-se uma aliada valiosa na produção de um dos cafés mais caros do mundo. Com paladar apurado, essas aves escolhem meticulosamente as melhores frutas maduras para se alimentar, e seu sistema digestivo desempenha um papel crucial na criação desse café único.

Na fazenda Camocim, localizada em Domingos Martins, no Espírito Santo, os pés de café prosperam em um ambiente de floresta exuberante graças ao sistema agroflorestal adotado pelo proprietário Henrique Sloper, que pratica a agricultura biodinâmica, livre de produtos químicos.

O café produzido com a ajuda do jacu é vendido por R$ 1.118 o quilo no Brasil e alcança preços ainda mais elevados em lojas de luxo no exterior, como a britânica Harrods.

Mas essa parceria improvável nem sempre foi bem-vinda. Inicialmente, o jacu era visto como uma praga que ameaçava as colheitas. No entanto, ao conhecer o café ?Kopi Luwak? na Indonésia, que é feito com excrementos de civetas, Henrique Sloper teve a ideia de transformar o jacu de inimigo em aliado.

Ao contrário do ?Kopi Luwak,? que enfrenta denúncias de maus-tratos a civetas em cativeiro, o jacu brasileiro desfruta da liberdade em seu habitat natural, a floresta atlântica do litoral brasileiro. Além disso, a fazenda Camocim não utiliza produtos químicos ou transgênicos na plantação de café, garantindo um produto 100% natural.

Os excrementos do jacu, após colhidos, passam por um processo de secagem, classificação e descascamento cuidadoso dos grãos de café. A produção é trabalhosa, tornando o café de jacu naturalmente caro. Representando menos de 2% da produção da fazenda, esse café é usado não apenas como produto final, mas também como um indicador de colheita, pois onde o jacu se alimenta, o café está maduro.

Com um intestino curto, o jacu promove a seleção natural dos grãos maduros, conferindo ao café ?notas doces, com boa acidez.? A produção desse café luxuoso não só atrai amantes de produtos exóticos, mas também aqueles que valorizam a ideia de desenvolvimento sustentável.

Para Henrique Sloper, o futuro do café está no Brasil, o maior produtor mundial, que começa a destacar-se no branding e marketing do café. O café do jacu não é apenas uma bebida de luxo, mas também uma história fascinante e um exemplo de produção sustentável.