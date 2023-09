A raça do cachorro de estimação da sogra fez uma mãe se recusar a deixá-la ver o neto

Uma mãe demonstrou estar extremamente preocupada com as visitas de seu filho a casa de sua sogra. Segundo ela, os pais de seu marido são tutores de um cão da raça Pit Bull, o que colocaria a segurança do seu filho em risco.

Segundo a mulher, que desabafou no Reddit e teve o relato compartilhado pelo The Mirror, apesar do menino não ficar perto do animal, ela ainda teme que algum acidente possa acontecer em sua ausência.

“Estou com raiva porque minha sogra se recusa a entender a minha preocupação sobre a segurança do meu filho em sua casa desde que flagrei o cachorro deles solto ao lado do meu bebê”.

“Desde este dia eu nunca mais deixei meu filho sob os cuidados dela porque a vida e segurança do meu filho são mais importantes do que as horas de descanso que tínhamos durante a semana”, revela a mãe.

Ela teme o comportamento do animal

Segundo a mãe, sua preocupação ocorre justamente por conhecer a raça, uma vez que já foi tutora de um Pit Bull. No entanto, ela afirma que a sogra ignora completamente os perigos e afirma que seu cão “nunca agiu de forma agressiva” para justificar as preocupações.

“Eu tive um Pit Bull anos atrás, mas nunca o deixaria solto com um bebê ou criança pequena no mesmo espaço. Minha sogra fica dizendo que nós somos culpados e o marido dela agora está com raiva de nós”.

“Eles dizem que o comportamento do cachorro é apenas ‘excitação’ e não agressividade, mas já li e vi diversos casos de Pit Bulls mordendo e matando bebês da família sem terem mostrado sinais de comportamentos agressivos antes”.

Para os usuários do Reddit, a partir do momento que os sogros ignoram as preocupações dela como mãe, então ela está certa em manter o filho longe de seus cuidados.

“Minha sogra tinha um Border Collie agressivo, não deixei ela cuidar do meu filho até o cachorro morrer. Ela ignorava minhas preocupações e de outras pessoas até que o cachorro mordeu seu outro neto”, comentou uma pessoa.

“Seu dever é para seu filho em primeiro lugar. Ou sua sogra respeita suas preocupações, ou pode esquecer o tempo ao lado do neto”, finalizou outra.