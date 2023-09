Vídeo: 5º tubarão mais agressivo do mundo é salvo por banhistas em praia lotada nos Estados Unidos Imagem: reprodução Youtube

Um casal que comemorava o aniversário de casamento em Pensacola Beach, praia da Flórida (EUA), tomou um susto na última quinta-feira (14).

Tina Fey e o marido presenciaram o resgate de um tubarão da espécie mako, considerada a quinta mais perigosa do mundo, em uma praia lotada de banhista.

“Querido, olhe para esses dentes terríveis”, diz a mulher em determinado momento do vídeo.

Vídeo: 5º tubarão mais agressivo do mundo é salvo por banhistas em praia lotada nos Estados Unidos Imagem: reprodução Youtube

Resgate foi feito pelos próprios banhistas

De acordo com publicação nas redes sociais, o resgate do tubarão foi feito pelos próprios locais pois as autoridades disseram que “não havia nada a fazer”.

LEIA TAMBÉM: Mãe se recusa a ir ao casamento da filha e familiares afirmam: ‘Ela é infantil’

“Tomamos medidas para colocá-lo de volta na água, já que o pessoal da ida selvagem e os salva-vidas nos disseram que não havia nada que pudessem fazer! Então fizemos o nosso melhor para tentar salvá-lo!!”, publicou Tina em sua rede social.

Assista ao vídeo:

Segundo o site ‘Extra’, o mako pode chegar a 4 metros de comprimento e é encontrado há 900 metros de profundidade. Também é considerado a espécie mais rápida entre os tubarões. É solitário e tem hábitos predatórios, se alimentando principalmente de outros tubarões, além mamíferos marinhos, marlins e anchovas.

Homem relata para a esposa que foi abduzido no trabalho e caso viraliza na web

Voltou a viralizar nas redes sociais o caso de um homem que relatou que foi abduzido no trabalho.

De acordo com o portal Ámbito, Carlos Diaz contou sua história, que aconteceu próximo ao galpão em que trabalhava em Ferrocarriles Argentinos, uma empresa de rede ferroviária no país.

Após muito tempo, ele decidiu relembrar o que aconteceu quando ele tinha 28 anos. Ele conta que ao descer do ônibus às 3h50, encontrou dois amigos na entrada do trabalho, com os quais jogava conversa fora.

“De repente, vimos uma luz branca, mas a deixamos passar. Nós pensamos que era um avião ou algo assim. Essa luz de repente se aproximou. Eu estava no meio dos dois e ela me sugou sozinho. Não os outros dois. Ninguém teve tempo para nada. Nem eu. Eles ficaram loucos. A primeira coisa que fizeram foi ir até minha casa e bateram na porta da minha esposa. Eles disseram a ela: ‘Mirta, Mirta, Mirta, Carlitos foi levado por um disco voador’”, detalhou.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Mulher revela ganhar uma verdadeira fortuna para trabalhar como ‘namorada profissional’

⋅ Homem sobrevive a ataque de urso pardo enquanto ajudava caçadores

⋅ Jacaré ataca grupo de escoteiras durante nadadeira: “Eu pensei, este é o dia da minha morte”