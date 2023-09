Travessura de adolescente coloca a vida do tio em risco e destrói aniversário

Uma brincadeira feita por um jovem de 16 anos quase terminou em tragédia. Segundo o tio do adolescente, a atitude irresponsável de seu sobrinho colocou em risco a vida de seu marido.

O relato, publicado anonimamente pelo homem no Reddit, viralizou em pouco tempo.

Segundo ele, o marido sempre foi do tipo de pessoa que gosta de brincadeiras e compartilha esse gosto com seu sobrinho, Jake, que tem 16 anos. No entanto, o gosto particular dos dois causou uma grande confusão durante a festa de aniversário do jovem.

“Ele fez uma festa na piscina, que era realmente profunda, e ainda assim começou a aprontar algumas brincadeiras com seus outros primos nas margens da piscina. Eu fiquei preocupado e avisei minha cunhada, que mandou eles pararem, mas em pouco tempo eles voltaram com as brincadeiras”.

“Em determinado momento, meu sobrinho decidiu que seria legal jogar meu marido na piscina, e fez isso na parte mais profunda. Mesmo ele sabendo nadar, entrou em choque porque não esperava aquilo. Ninguém ligou para aquilo até que ele não conseguiu sair sozinho da piscina e precisou ser socorrido”.

Ele foi criticado pelos familiares

Preocupado com o marido, o homem e outro sobrinho conseguiram resgatá-lo da piscina antes que algo pior acontecesse, mas a confusão estava instaurada.

“Eu perdi a cabeça e gritei com meu sobrinho. Meu irmão me mandou parar e disse que tudo estava bem, mas eu disse que não queria mais ver o meu sobrinho depois daquilo”.

“Minha cunhada ligou para pedir desculpas, mas todos os demais familiares disseram que eu estou exagerando. Eu sei que grande parte das pessoas não se machuca dessa forma, mas meu marido está tendo problemas para dormir e dores de cabeça intensas desde que isso aconteceu”, finalizou.

Para os usuários do Reddit, ele não estava exagerando em sua reação, já que a ‘brincadeira’ realmente poderia ter acabado mal.

“Brincadeiras deste tipo podem ter consequências graves. Seu sobrinho já tinha sido avisado para parar, mas ignorou os pedidos da mãe. Ele já é grande o bastante para lidar com as consequências”, comentou uma pessoa.

“Você está certo e não está exagerando! Brincadeiras como esta causam afogamentos e até mesmo problemas ortopédicos graves! A esposa do seu irmão está certa e os demais completamente errados”, finalizou outra pessoa.