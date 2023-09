Mulher revela ganhar uma verdadeira fortuna para trabalhar como ‘namorada profissional’

Aos 40 anos de idade, a ex-modelo da Playboy, Char Borley, revelou ter desenvolvido um novo modelo de profissão que a faz ganhar uma verdadeira fortuna. Segundo ela, o trabalho apenas envolve atender e satisfazer as necessidades de diversos homens ao se tornar a “namorada perfeita” por dias, semanas e até mesmo meses.

Segundo Char, que teve sua história compartilhada pelo The Mirror, os ganhos mensais chegam a ultrapassar o valor de R$300 mil para que ela “faça o papel” de garota perfeita para seus “parceiros”.

Batizando seu negócio de “A namorada: uma experiência”, ela oferece pacotes que variam de valores e conteúdo, se adaptando conforme a necessidade de seu “companheiro”.

“É um valor absurdo e não tenho ideia de quanto já ganhei com isso. Os homens me pagam para ser sua namorada por um dia, uma semana ou até mesmo um mês, e faço isso tudo online!”.

“Eles podem me enviar mensagens de texto sempre que quiserem e tem acesso a minha por 24 horas durante todos os dias da semana. Mas percebo que a maioria apenas está querendo conversar sobre como seu dia está sendo ou até mesmo em busca de uma companhia virtual”, revela.

Fortunas e testamentos

Apesar de fazer uma verdadeira fortuna com seus trabalhos, Char revela já ter vivenciado algumas situações inesperadas, chegando até mesmo a ser incluída no testamento de um de seus “namorados”.

“Ele gastou mais de 30 mil libras (aproximadamente R$181 mil) comigo em um mês. Depois de algumas conversas ele acabou dizendo que me tornei ‘seu vício’ e agora ele me incluiu em seu testamento. A maioria dos clientes acaba se viciando em mim, eles adoram isso”.

Além de seu trabalho como ‘namorada profissional’, Char ainda atua como personal trainer e recebe o apoio de sua filha, de 22, na realização de seu trabalho. No entanto, sua vida amorosa acabou ficando em segundo plano devido a sua profissão.

Leia também: Trabalhador é ‘convidado a se retirar’ de supermercado depois que funcionário não gostou da forma de como ele realizava compras

“Eu não conto sobre minha carreira logo de cara, mas todos os caras com quem eu saio geralmente me conhecem e sabem o que eu faço. Eles gostam mais da fantasia do que de mim. Muitos dos meus clientes também são ciumentos, então não busco um relacionamento verdadeiro agora. Tenho meu ‘marido online’, e é o bastante neste momento”.

Apesar de hoje considerar seu negócio um sucesso, Char também revela que chegou a pensar em desistir devido aos julgamentos e abusos sofridos no início de suas atividades profissionais.

“Sofri muitos abusos e isso me deixou com vergonha. Diziam que eu não tinha dignidade ou respeito por mim mesma, e quase desisti, mas isso tudo me fez mudar de vida e ter uma maior segurança em seguir meus sonhos”, finaliza.