Homem sente rato subindo em sua perna e se vê obrigado a tomar uma decisão

Embora diversas pessoas não estejam acostumadas em priorizar a vida de um roedor aleatório, existem os que estão dispostos a proporcionar um final feliz a todos. Para a sorte de um ratinho à espreita, ele se deparou com a dupla certa em um momento de perigo, conforme um relato extraído do portal The Dodo.

Certo dia, Maryana Kravets andava com seu amigo, Antony, perto de sua casa na Ucrânia. O que parecia ser um dia normal, causou estranheza no ambiente. A dupla de amigos percebeu um comportamento diferente no gato de outro amigo, aparentando estar em alerta.

Após os amigos se aproximarem, perceberam o objetivo do gato naquele cenário. O bichano estava atrás de um ratinho assustado, que se encontrava perto da dupla.

“Fomos salvar o rato do gato”, disse Kravets ao The Dodo. “Ela pulou na perna [de Antônio] para se salvar.”

Assista ao momento:

Decisão pensada é decisão tomada

Em seguida, Antony sentou o ratinho subindo em sua perna e viu-se obrigado a tomar uma decisão. O rapaz poderia tanto se libertar do roedor, facilitando a caçada do gato, quanto ajudá-lo a escapar. Com um coração acolhedor, ele decidiu intervir em favor do ratinho.

Ainda com o roedor preso em sua perna, Antony resolveu entrar em um campo próximo, onde era seguro para o rato, e o ajudou a descer e encontrar um ambiente confortável e longe dos perigos felinos por ali mesmo. Embora tenha auxiliado na fuga do ratinho, Antony jamais culparia o gato por sua natureza e decidiu também agradá-lo.

“Eu queria que essa história tivesse um final feliz para todos. Para o gato também”, disse Antony ao The Dodo. “Eu trouxe guloseimas para ela naquele dia.”

Aquele foi um dia de sorte ao ratinho, haja vista ter se encontrado com que visou seu bem. Pode-se facilmente comparar o relato com um dos episódios de Tom & Jerry.