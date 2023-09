Homem exige que a ex-esposa o ajude a criar sua filha, fruto de uma traição

Uma mãe está passando por momentos complicados envolvendo a relação de seu ex-companheiro com o filho do casal. Segundo ela, o homem não consegue aceitar o fato de que seu filho tem “benefícios” em relação à meia-irmã, fruto de um caso extraconjugal”.

Desabafando no Reddit, a mulher entrou em detalhes sobre os pedidos do ex-marido e pediu ajuda sobre como lidar com a situação inusitada.

“Nós ficamos juntos por 9 anos e quando nosso filho completou 3 anos eu descobri que seu pai tinha engravidado outra mulher. Eu me divorciei e ele foi morar com a mãe de sua outra filha, que sumiu assim que a filha nasceu e o deixou sozinho com a criança”.

Ela então revela que os dois dividem de forma igual os cuidados e o tempo com o filho, o que incluí os custos básicos do menino uma vez que o juiz não estipulou um valor de pensão já que os dois “cuidam igualmente das necessidades da criança”.

No entanto, à medida que os dois filhos crescem as coisas parecem estar ficando complicadas para o pai.

Ele afirmou que é dever da ex-esposa ajudá-lo

Seguindo seu relato, a mulher conta que agora seu filho tem 8 anos e a meia-irmã do menino 5. No entanto, algumas atividades e benefícios que ela dá para o filho se tornaram motivo de brigas entre o ex-casal.

“Ele está preocupado por causa das coisas que eu faço pelo meu filho que a filha dele não tem. Se meu filho que fazer alguma atividade além da escola, eu vejo se posso pagar e faço isso, por outro lado, meu ex luta para dar o mesmo para sua filha e quer que os dois sejam criados da mesma forma, e com as mesmas coisas”.

“Eu disse a ele que não é minha obrigação pagar pelas coisas da filha dele e que se ele não pode dar a ela o mesmo que eu dou para o meu filho, a culpa é dele. Ele retrucou dizendo que tenho que pensar nas duas crianças, e eu disse que não”.

“Depois que nossos filhos voltaram às aulas, ficou ainda pior. Ele disse que sua filha ficou chateada porque os materiais escolares do irmão são mais legais e de melhor qualidade. Ele insiste em dizer que isso vai causar problemas para sua filha no futuro”.

“Eu finalizei o assunto dizendo a ele que a filha dele não é minha responsabilidade e ele me chamou de ‘malvada e irresponsável’ por não me preocupar com o bem-estar de sua filha”.

Porém, para os usuários do Reddit, ele é quem está sendo irresponsável.

“É trabalho dele cuidar e prover as necessidades de sua filha! Ele tem que ensinar e explicar a ela que o irmão tem coisas diferentes providas por você, que não é mãe dela”, comentou uma pessoa.

“Ele tem que explicar a filha que ele não pode pagar por coisas melhores para ela e que as coisas que o irmão tem são pagas por outra pessoa. Isso não é difícil e ele tem que aprender a lidar com isso”, finalizou outra.