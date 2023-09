Casal de influencers agita web após celebrar gravidez com propaganda de peças íntimas: ‘Obra de arte’

Uma dupla de influenciadoras digitais norueguesas, Julie Lorentzen, 27, e Camilla Lorentzen, 34, agitaram seus seguidores após compartilharem uma publicidade de peças íntimas em período de gestação. Com milhões de seguidores, as futuras mamães registraram algumas fotos com a lingerie da marca Lounge Underwear.

Nos registros, é possível ver Julie com seu barrigão vestindo peças rosas de uma das coleções da marca. Por outro lado, sua parceira, Camilla, surge com a versão azul bebê das roupas íntimas.

De frente uma para outra, a dupla surge se encarando de forma romântica, enquanto vestem as peças da marca. Após compartilharem as fotos, totalizando em três imagens dentro do carrossel no Instagram, a postagem já conta com milhares de curtidas. Nos comentários, os seguidores da dupla deixaram suas impressões.

Confira as fotos:

Reação na web

“Vocês duas estão absolutamente cintilantes! Fico tão feliz por vos ver assim tão felizes e entusiasmadas”, registrou um dos seguidores da dupla.

“A maternidade é uma experiência mágica desde aquele teste positivo”, comentou outra.

Uma terceira pessoa entrou na conversa e disse: “Isso é incrivelmente fofo”.

“Sim, meu casal favorito”, completaram.

Leia mais:

“Quando ele chegar, você poderia fazer outro conjunto de fotos nas mesmas posições, mas você segura onde sua barriga está agora”, sugeriu uma fã do casal.

“Parabéns mamães. Vocês só merecem amor e felicidade. Ambas não fizeram nada além de mostrar-nos como é o verdadeiro amor”, parabenizou mais um seguidor.

“Até mesmo os horríveis enjoos matinais. Só de saber que o enjoo matinal significa que a tua gravidez está a progredir bem ajuda tanto”, compartilhou uma seguidora sua impressão.

“A terceira foto é uma obra de arte!”, elogiaram.

Além de registrar postagens sobre a jornada da gravidez e o dia a dia no Instagram, a dupla conta com milhões de seguidores no TikTok e seguem viralizando com sua rotina de vídeos.