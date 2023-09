Caça ao tesouro: detector de metal já rendeu $ 3 mil a brasileiro; meta é chegar em R$ 1 milhão

Mateus Natan da Silva, um jovem de 25 anos, revela o número ousado que quer chegar com sua ‘caça ao tesouro’: R$ 1 milhão.

Utilizando um detector de metal, entre os achados mais marcantes estão uma moeda de prata do século 19, além de pequenas quantidades de ouro, todos achados nas praias de Santa Catarina, local onde mora.

O rapaz é morador de Balneário Camboriú, e publica vídeos nas redes sociais com o objeto de lucrar R$ 1 milhão.

O nome da atividade exercida por Mateus é detectorista e rendeu ao jovem 164 mil seguidores no Instagram.

“Comecei a ir com meu pai para a praia, uma coisa para unir a gente. Isso surgiu para aproximar eu e ele. Aí, fiz os vídeos e em questão de 20 dias já tinha milhares de seguidores”, diz o rapaz em entrevista ao g1 local.

De acordo com a matéria, o jovem exerce a atividade há um ano e já somou R$ 3 mil com os produtos encontrados. Já seus gastos foram R$ 9 mil e R$ 2 mil com os detectores de metal.

Mesmo o nome do projeto sendo ‘Do zero ao milhão com o detectorismo’, o nome não é tão verdade assim e o intuito na verdade é instigar a curiosidade sobre a atividade.

“Para falar a verdade, eu sei que R$ 1 milhão é um pouco impossível, mas esse projeto surgiu para mostrar para as pessoas o que a gente encontra”, explica.

Regis Oliveira, diretor comercial da Minelab Brasil, empresa que produz detectores, existe uma busca cada vez maior pelo equipamento.

“Procurar metais e objetos perdidos é fascinante, pois cada achado conta uma história e nunca se sabe o que se pode encontrar, uma verdadeiro caça ao tesouro. Com o detectorismo em alta, apostamos na expansão da atividade que pode ser explorada como um hobby, como uma atividade física, em ações sociais para remover lixo das praias e na busca por objetos com valor histórico, cultural, sentimental ou até mesmo monetário e investimos em tecnologia de qualidade para que isso seja possível.”

