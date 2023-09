Após quase 40 anos, buscas por escoteiro será retomada no interior de São Paulo por motivo surpreendente

Um caso que intrigou a todos há 38 anos voltou à tona após novos desdobramentos. Marco Aurélio Simon desapareceu em 1985 durante uma trilha no Pico dos Marins, em Piquete (SP), há 200 km da capital e agora a Polícia Civil decidiu retomar o caso.

As buscas pelo escoteiro acontecem há quatro décadas. Durante o período já foram realizados interrogatórios e escavações, contudo, nenhuma pista concreta chegou a ser encontrada.

Buscas retornam quase 40 anos depois do desaparecimento

De acordo com matéria do g1, com informações da Polícia Civil, as buscas por Marco Aurélio serão retomadas quase quarenta anos após o desaparecimento em virtude do aparecimento de novas pistas que indicam que o corpo pode estar enterrado no Pico dos Martins, local de desaparecimento.

Segundo o texto, drones com tecnologia alemã que pode identificar materiais em grande profundidade detectaram pontos no terreno onde ossos poderiam estar enterrados. A polícia acredita que esses pontos se tratam de covas.

Com a suspeita, peritos foram encaminhados ao local nesta segunda-feira (18), para uma nova escavação, que pode durar até cinco dias.

A busca irá contar com a participação de peritos de São Paulo, policiais do Vale do Paraíba e outros agentes de segurança.

Caso foi desarquivado em 2021

O caso foi desarquivado em 2021, 36 anos após o ocorrido. Os novos indícios abriram duas novas linhas de investigação. Uma delas indica que Marco Aurélio, com 15 anos na época, foi morto e enterrado próximo ao acampamento.

Outra linha de investigação é de que o rapaz possa estar vivo e em situação de rua. Depoimentos apontam que ele foi visto em Taubaté. Neste caso penitenciárias locais e e equipes da Polícia Civil e Militar foram acionadas, de acordo com o site. Esta segunda linha é a que Sandra Vergal, delegada responsável pela investigação na época, acredita.

