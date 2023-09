Mulher de 101 anos que ama seu trabalho compartilha conselhos para uma vida longa

Chegar aos 100 anos já é um feito monumental por si só, mas ser ativo nessa idade é absolutamente digno de elogio e admiração. Jayne Burns, que acabou de completar 101 anos, ainda tem um emprego de meio período em uma loja de artesanato em Ohio, vai de carro para o trabalho e simplesmente não se vê se aposentando tão cedo. Ela não apenas parece adorar se manter ocupada, mas também credita isso como um de seus segredos para viver uma vida longa.

Burns chamou a atenção da internet pela primeira vez no TikTok . Lá, sua colega de trabalho Maggie HusVar contou a seus seguidores sobre seu amigo de 98 anos. Maggie então pediu a Burns que compartilhasse um conselho com seus novos fãs, ao que Burns disse: “Continuem”.

A idosa celebrou recentemente seu 101º aniversário e certamente não mudou de ideia sobre desacelerar. Burns assumiu o cargo em 1997, após a morte de seu marido, e expressou que gosta do que faz e que deseja continuar fazendo isso. “Trabalharei enquanto puder ou enquanto eles me aceitarem”, disse ela à CNBC.

Em comemoração ao seu aniversário marcante, Burns compartilhou recentemente mais algumas dicas para longevidade. “Sempre fui ativo durante toda a minha vida fazendo coisas. Então, acho que isso ajudou mais do que qualquer coisa”, disse ela ao Today . Sobrevivente de câncer, ela disse que costumava controlar a ingestão de açúcar, mas não o faz mais, pois adora doces. Apesar da idade, ela ainda segue uma rotina de beleza. “Eu uso hidratante e maquiagem. Achei que fiz isso durante toda a minha vida, então não vou parar agora”, diz ela.

No geral, seu segredo para uma vida longa é fazer amigos e encontrar a felicidade na companhia de outras pessoas. “É importante encontrar pessoas que sejam amigáveis e gentis”, diz ela. “Gosto de conversar com todos com quem trabalho e de conhecer clientes que são muito simpáticos, mesmo que alguns deles fiquem surpresos ao me ver na mesa de corte.”

