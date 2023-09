Jacaré ataca grupo de escoteiras durante nadadeira: "Eu pensei, este é o dia da minha morte"

No meio de uma empolgante viagem de acampamento noturna ao Huntsville State Park, o grupo de escoteiras tropa 114204 do Texas teve um encontro assustador com um jacaré no último sábado. O incidente ocorreu enquanto o grupo nadava nas águas do Lago Raven, conforme relatado pelo NBC KPRC-TV.

O jacaré, com estimados 3,5 a 4,3 metros de comprimento, avançou na direção das garotas, gerando pânico imediato. Nichole Glenn, líder da tropa, compartilhou suas preocupações, dizendo: ?Não havia dúvida em minha mente de que aquele jacaré não iria tentar atacar alguém.?

As cenas registradas em vídeo mostraram as meninas gritando e correndo para fora da água enquanto o jacaré se aproximava. Uma testemunha do incidente, David Siljeg, explicou que esperava que o jacaré fugisse ao ver as pessoas saindo da água, mas isso não aconteceu. ?Ele estava mirando rapidamente nas crianças pequenas,? disse Siljeg.

Uma das jovens, Ava Miller, de 11 anos, compartilhou seus pensamentos angustiantes: ?Eu estava pensando, este é o dia em que eu morro?, disse ela em entrevista ao KPRC-TV.

Nichole Glenn demonstrou coragem ao se colocar entre o jacaré e outra membra da tropa, Erin White, que pulou na água sem saber do perigo iminente. ?Eu me certifiquei de que, se ele fosse atacar alguém, seria eu primeiro?, afirmou Glenn.

As autoridades do Departamento de Parques e Vida Selvagem do Texas fecharam a área de natação pelo restante do dia como medida de segurança. Eles estão considerando remover outros jacarés problemáticos do parque estadual e adicionar mais placas de aviso sobre a presença de jacarés na área.

Brazos-bend-Alligator Fonte: tpwd.texas.gov

Mesmo após o caos inicial, a líder da tropa afirmou que levou horas para que todos se acalmassem, e algumas das meninas ainda têm sentimentos mistos sobre voltar a nadar na água. O jacaré, apelidado de ?Karen? pelas meninas, ensinou a todos uma lição valiosa. Erin White compartilhou sua reflexão: ?Eu deveria prestar mais atenção ao meu entorno.?

Nichole Glenn concluiu dizendo que sempre amou as meninas ?até a morte? e faria qualquer coisa por elas, e agora, sabe que isso não era exagero.