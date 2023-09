Homem sobrevive a ataque de urso pardo enquanto ajudava caçadores

Na última sexta-feira, por volta das 13:45, horário local, um membro de um grupo de caçadores fez um chamado angustiante para o 911. Ele relatou à Madison County Dispatch que ?um indivíduo tinha sido atacado por um urso pardo enquanto rastreava um veado? na Yellow Mule Trail, de acordo com um comunicado de imprensa da equipe de Busca e Resgate do Condado de Gallatin.

O grupo de caçadores havia contratado os serviços da empresa Alpine Adventures, de propriedade de Rudy Noorlander, em Big Sky, Montana. A história tomou um rumo inesperado quando os caçadores mataram um veado, mas não conseguiram encontrá-lo. Rudy, conhecido por seu espírito solidário, decidiu ajudar na busca.

Durante a busca, Rudy se deparou com um urso pardo de impressionantes 3 metros de altura, enquanto tentava afugentar outro urso adulto. O segundo urso, notavelmente mais agressivo, avançou sobre Rudy quando sua arma falhou.

Em um ato de desespero, Rudy tentou socar o urso na tentativa de desacelerá-lo, mas infelizmente não teve sucesso. O urso o atacou ferozmente, causando-lhe várias lesões, incluindo um grande arranhão no peito, mordidas nos braços e pernas, e a perda da parte inferior de sua mandíbula em um encontro que ele descreveu como ?o beijo francês mais nojento de sua vida?.

Kary Noorlander Lyman, irmã de Rudy, descreveu a gravidade das lesões, afirmando que ?o fundo inteiro de sua boca se foi, dentes, mandíbula?. Além disso, o urso quebrou parte de sua garganta durante o ataque.

Felizmente, os caçadores que estavam presentes conseguiram afugentar o urso e, em seguida, chamaram por ajuda. Rudy permaneceu consciente e aguardou no chão por duas longas horas até que o socorro chegasse, como relatado na página do GoFundMe. A GoFundMe arrecadou quase US$ 40 mil para apoiar a sua recuperação.

Após passar por uma cirurgia inicial, Rudy foi transferido para o Hospital da Universidade de Utah, em Salt Lake City, onde agora se encontra em condição estável, como informado na página do GoFundMe.

Apesar das lesões horríveis, Rudy continua a espalhar alegria e humor, fazendo todos ao seu redor sorrir. Ele até brincou com as enfermeiras, mostrando seu incrível espírito resiliente. Sua filha, Katelynn, o descreve como ?o homem mais corajoso e forte que eu conheço?.