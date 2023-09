Sonhar com aranhas em setembro: ¿qual o significado e por que isso acontece?

Nos últimos tempos, é possível que você tenha tido sonhos envolvendo aranhas, e você não está sozinho. Isso porque muitos britânicos têm pensado nelas durante o sono, principalmente no mês de setembro. Embora nem todos tenham simpatia por aranhas, parece haver uma razão por trás desses sonhos inquietantes.

Uma pesquisa conduzida pela MattressNextDay, que analisou mais de 279.750 pesquisas no Google relacionadas a sonhos, revelou quando os sonhos mais comuns costumam ocorrer para os britânicos. Além disso, a empresa colaborou com uma psíquica famosa para decifrar o significado por trás desses sonhos.

Surpreendentemente, esses sonhos podem ser mais simbólicos do que imaginamos, carregando significados profundos.

Pessoa-acordando

Fonte: Pixabay

De acordo com a psíquica celebridade e analista de sonhos Inbaal Honigman, ?sonhar com aranhas muitas vezes simboliza a necessidade de criatividade e paciência em sua vida?

As aranhas são frequentemente associadas à criatividade e paciência devido às suas habilidades intricadas de tecer teias. Assim como esses aracnídeos meticulosamente constroem suas teias, esse sonho pode ser um sinal de que você deve focar em desenvolver seus próprios projetos criativos ou ideias durante este período.

Além disso, sonhar com aranhas também pode representar a necessidade de enfrentar seus medos e inseguranças de frente. Assim como as aranhas enfrentam o desafio de criar e manter suas teias com precisão, você está sendo incentivado a enfrentar os desafios da vida com resiliência e determinação.

Em resumo, sonhar com aranhas em setembro pode ser um lembrete poderoso para nutrir sua criatividade, exercer a paciência e enfrentar desafios com confiança, enquanto tece a tapeçaria intricada de sua vida.

A prevalência desse sonho em setembro não é uma coincidência. A pesquisa da MattressNextDay também mostrou um aumento significativo nas buscas por esse tipo de sonho durante este mês.

Teia-de-aranha

Fonte: Pexels

Mas qual poderia ser a causa subjacente desse fenômeno?

Martin Seeley, CEO e especialista em sono da MattressNextDay, sugere que a transição sazonal pode ser uma das razões. À medida que o clima muda e as horas de luz do dia se alteram, nossos ritmos internos e padrões de sono podem ser perturbados, levando a sonhos mais vívidos e memoráveis, muitas vezes relacionados a aranhas.

Se você está tendo sonhos negativos que prejudicam seu sono, Martin Seeley compartilha algumas dicas para garantir que seus sonhos sejam mais positivos e não interrompam seu descanso:

1. Evite dormir de lado esquerdo, pois estudos mostraram que isso pode levar a mais pesadelos.

2. Registre seus sonhos ao acordar para identificar padrões.

3. Pratique meditação antes de dormir, pois isso pode encorajar sonhos mais positivos.

4. Limite o consumo de álcool, pois pode afetar a qualidade do sono e levar a pesadelos.

5. Evite o uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir, pois isso pode reduzir a qualidade do sono.

Seguindo essas dicas, você pode ajudar a garantir que seus sonhos sejam mais agradáveis e não atrapalhem seu sono tranquilo.