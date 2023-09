Garota de 9 anos tem crânio quebrado por professora com régua de metal; cérebro quase ‘pulou’ . (Reprodução/Composite SCMP/Baidu)

Uma menina de nove anos de idade foi levada às pressas para o hospital, após supostamente ter seu crânio atingido e quebrado por uma professora na rede de ensino. O caso, que ocorreu na China, indignou os internautas da região, conforme relatado pelo South China Morning Post.

De acordo com o site, a menina teria sido atingida por uma régua de metal às 16h do dia 6 de setembro, na semana passada, enquanto realizavam uma atividade extracurricular. Após o ocorrido, Song Mouming, professora da Escola Primária Bocai Meixihu, na província de Hunan, centro da China, foi presa pela polícia local, segundo os relatos.

A educadora teria usado uma régua metálica de escala triangular para bater na garota, deixando um ferimento de 5 cm de profundidade. Como consequência, o golpe fraturou o crânio da menina.

“O cérebro dela quase pulou”, disse a tia da menina ao Jiupai News. “Poderia ter sido fatal.”

Embora o relato tenha corrido depois do dia 6 de setembro, a motivação pela qual a professora teria atingido a aluna não foi divulgada.

Quadro da criança

Depois de supostamente atingir a menina, Mouming a levou para a ala hospitalar da escola e o ferimento foi considerado leve, com a necessidade de aplicar apenas alguns pontos.

No entanto, os exames mostraram que o crânio da criança sofreu fratura, além dos fragmentos ósseos terem se alojado em sua cabeça. Sendo assim, o encaminhamento à cirurgia foi de necessidade imediata.

De acordo com o South China Morning Post, foram necessárias cinco horas de cirurgia de emergência. No início, o hospital teria recusado operar, pois foi levada pelos funcionários da escola.

Após os pais terem sido informados sobre o caso, deram início aos procedimentos. De acordo com a mãe, o médico da escola disse ao hospital para somente suturar a ferida. No entanto, o quadro era muito mais grave, haja vista a descoberta dos fragmentos alojados no cérebro.

Segundo o pai da criança, sua filha ainda está na UTI em recuperação. Ele ainda acrescentou que a escola não entrou em contato com ele nem com a mãe.