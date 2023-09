Tatuadora fica atordoada com pedido de uma cliente até que descobre verdadeiro significado (Reprodução/Lizzy del BOSQUE)

Uma tatuadora canadense chamada Lizzy del BOSQUE, da cidade de Montreal, recebeu um pedido recentemente em que consistia em uma tatuagem personalizada para um de seus clientes. De acordo com um artigo publicado no portal The Dodo, a profissional ficou muito confusa ao receber o pedido em mãos. Ela não imaginava o significado.

“Fiquei preocupado”, disse del BOSQUE ao The Dodo. “Nem eu mesmo entendi o que a tatuagem em si representava.”

Quando a tatuadora se deparou com o registro a ser eternizado no corpo da cliente, percebeu traços bem diferentes e específicos da tatuagem. No entanto, a confusão durou pouco.

Apesar da aparência estranha do desenho, a cliente revelou uma foto de referência a del BOSQUE e tudo passou a fazer sentido.

Significado eternizado

Na realidade, o desenho em questão se tratava dos dentes do buldogue da cliente. Por ser um registro isolado, inicialmente, acabou gerando a confusão na mente da profissional.

“Quando ela me explicou, fez muito sentido”, disse del BOSQUE. “Minha cliente queria uma tatuagem original que lembrasse seu cachorro! Que legal - não é tão comum tatuar os dentes do seu cachorro em você mesmo!

Após terminar a tatuagem, del BOSQUE não deixou de compartilhar uma foto do registro junto com a imagem de referência, haja vista ter se impressionado. Nas redes sociais, os internautas ficaram surpresos e acharam o desenho e o significado “fofos”.

“Comecei a receber centenas e centenas de comentários me dizendo como isso é fofo”, disse del BOSQUE.

Apesar de a referência da tatuagem não poder estar sempre presente para um entendimento ágil do registro, os dentinhos do cãozinho foram eternizados em seu corpo. Mesmo confusa, possui um significado imenso de amor e carinho ao animal.