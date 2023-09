Mulher se recusa a mudar de casa com a irmã em todas as instâncias e web manifesta preocupação (Reprodução/Pixabay - Tumisu)

Uma jovem, de 20 anos de idade, revelou ter se negado a se mudar com a irmã, de 22 anos de idade. De acordo com ela em um desabafo no Reddit, a irmã apresentava comportamentos problemáticos, o que ocasionou sua decisão.

“Me recuso a conseguir um apartamento com minha irmã e seus dois filhos, pois sei que ela também colocaria seu namorado ou o que quer que ele seja para ela neste momento. Digo isso porque ela teve o filho mais novo este ano e descobriu ter sido traída em quatro ocasiões diferentes desde que deu à luz”, iniciou o relato na plataforma, por meio do usuário u/FirstToB.

“Houve uma noite em que minha mãe e eu fomos acordadas na calada da noite pela campainha da porta e tivemos que subir as escadas com dificuldade enquanto carregamos minha irmã chorosa e bêbada. (Ela estava chorando por ele)”, relatou.

Segundo a jovem, ela junta dinheiro do trabalho há um tempo, a fim de conseguir se mudar e também ajuda a pagar as contas de casa e dos sobrinhos. Por outro lado, sua irmã segue desempregada por dois anos e “fuma maconha o dia todo”.

Reação da web

A autora do relato conta que surgiu o assunto de morar com a irmã novamente. No entanto, se negou a mudar-se em todas as instâncias. “Agora, tanto minha irmã quanto minha mãe estão bravas comigo por não querer apoiar basicamente minha irmã, seus filhos e seu parceiro traidor”. finalizou.

“[Mudar-se com sua irmã] soa como uma péssima ideia em tantos níveis”, comentou um usuário da rede social.

“Não se mude com ela. Realmente não. Você viverá com um simplório que continua fazendo bebês e aparentemente fumando maconha sem fazer nada por muitos anos. A única razão pela qual ela se comporta assim é que você e a mãe dela a capacitam”, aconselhou outro internauta.

