Mulher descobre câncer durante a gravidez e passa por quimioterapia, mas sua bebê nasce saudável

Primeiro, ela foi diagnosticada com dois teratomas ovarianos. Mais tarde, quando estava grávida de quatro meses de sua primeira filha, descobriu um câncer no ovário esquerdo. Após o parto, durante a cirurgia para remover o tumor, os médicos ficaram surpresos ao encontrar não apenas um, mas 66 tumores malignos que haviam se espalhado para a parede do intestino.

A história de Talita teve enorme destaque nas redes sociais, depois que a atriz norte-americana Viola Davis compartilhou um vídeo emocionante em que o marido de Talita, Bruno Scupino, demonstra apoio raspando o cabelo de sua esposa durante o tratamento e também seus próprios fios. O vídeo emocionante, compartilhado em 3 de setembro, foi visto por mais de 3 milhões de pessoas.

Os primeiros tumores foram descobertos por Talita no primeiro semestre de 2022, quando ela encontrou dois teratomas ovarianos, um medindo 22 centímetros e o outro com 10 centímetros. “Em abril, comecei a sentir dores abdominais intensas e uma tomografia revelou a presença dos tumores”, lembra ela. Teratoma é um tipo de tumor ovariano de células germinativas que pode conter diversos tipos de tecidos corporais, como cabelo, músculos, osso e dentes. Esses tumores podem ser benignos (teratoma maduro) ou malignos (teratoma imaturo), de acordo com informações do Instituto Oncoguia.

Apesar do tamanho considerável dos tumores, a biópsia determinou que ambos eram benignos. O teratoma maduro é o tipo mais comum e geralmente afeta mulheres em idade reprodutiva. O tratamento padrão envolve a remoção do tumor, e Talita passou pela cirurgia, que também exigiu a retirada do ovário direito. No entanto, o ovário esquerdo foi mantido, pois os médicos acreditavam que estava saudável e que Talita poderia ter uma gravidez assistida no futuro.

“A médica explicou que os tumores estavam torcidos, o que causava minhas intensas dores”, compartilha Talita em entrevista ao Metrópoles. A cirurgia foi bem-sucedida, mas o ovário direito precisou ser removido devido aos tumores.

Surpreendentemente, o ovário esquerdo de Talita continuou funcionando e ela engravidou naturalmente apenas três meses após a cirurgia. “Por me informarem da necessidade de tratamento para engravidar, eu não estava tomando precauções naquele momento, e, na verdade, não deveria ter engravidado”, diz ela.

Durante a gestação de quatro meses, os exames de pré-natal revelaram que Talita tinha um acúmulo significativo de líquido na cavidade abdominal, equivalente a oito litros, e seu ovário esquerdo estava aumentado para 17 centímetros, muito acima do tamanho normal de cerca de três centímetros. Subsequentemente, ela enfrentou três ciclos de quimioterapia durante a gravidez e precisou usar uma bolsa de colostomia para drenar o líquido acumulado em sua barriga.

Um novo episódio

Talita foi submetida a uma cesariana na 34ª semana de gravidez, devido a exames que revelaram que o coração do bebê estava funcionando com menor força do que o esperado. Apesar de todos os desafios enfrentados, Vittoria veio ao mundo saudável. Ela passou 33 dias na unidade de terapia intensiva (UTI) para ganhar peso e recebeu alta quando atingiu a marca dos dois quilos.

“Minha filha era realmente pequenina. Como mãe de primeira viagem, eu me vi diante do desafio de cuidar de um bebê tão frágil”, compartilhou Talita, que agora está prestes a comemorar o quinto mês de vida de sua filha no próximo sábado (16/9).

Outro momento tenso ocorreu imediatamente após a cesárea, quando Talita precisou passar por uma cirurgia de quatro horas para a remoção do tumor em seu ovário. Durante o procedimento, os médicos fizeram uma descoberta surpreendente: o câncer havia se disseminado e se alojado principalmente na camada de gordura que envolvia o intestino, antes de penetrar no órgão.

Na verdade, não era apenas um tumor, mas um total de 66 tumores malignos, do tamanho de caroços de feijão, que estavam alojados na parede do intestino. Talita permaneceu hospitalizada por 20 dias e, atualmente, aguarda ansiosamente os resultados de um exame que determinará se ainda há células cancerígenas em seu corpo ou se finalmente está livre do câncer de uma vez por todas. Os médicos estão otimistas quanto ao seu progresso.

“Passamos por essa jornada juntos: eu, meu marido e Vittoria. Foi graças à minha gravidez que os tumores foram descobertos e pude iniciar o tratamento. Sem a minha filha, talvez o diagnóstico tivesse chegado tarde demais”, compartilhou Talita.