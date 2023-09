Menino de 9 anos tem febre ininterrupta há 7 meses e médicos não sabem a causa: “foi testado praticamente tudo”

A família de Gael vive um drama há 7 meses: uma febre misteriosa que ninguém sabe a causa. De acordo com Karoline Miranda de 29 anos, mãe do garoto, de 9, a febre começou no dia 28 de fevereiro. Ela diz que a situação é uma “bomba-relógio”.

Entre esses meses, o tempo máximo que o menino ficou sem o sintoma foi de três semanas. Além da febre alta, outro sintoma que Gael apresenta é enjoo.

O drama da família não começou este ano. Em 2022 a criança já apresentava um episódio de febre constante. Ele chegou a ficar internado, mas como os médicos não encontraram a causa, ele voltou para casa. Após um período de temperatura normal, o diagnóstico foi de virose.

Contudo, no final de fevereiro deste ano a febre voltou com tudo. A primeira suspeita foi de sinusite, contudo o antibiótico não funcionou e o médico descartou o diagnóstico.

“O otorrino falou: ‘Ele não está com nenhum sinal de sinusite. Acredito que ele esteja com alergia, uma rinite. Não tem por que dar outro antibiótico, vamos tratar a alergia e vai ficar tudo bem’. Ele tratou para alergia e, realmente, ficou bem. Mas a febre não passou”, explicou a mãe ao site Viva Bem.

Outro médico que tratou a criança chegou a duvidar da doença de Gael. Após realizar um exame de sangue apenas por precaução, o resultado acusou uma infecção, que também não cessou após o uso de antibióticos, desta vez mais forte.

Outras suspeitas foram virose e gastroenterite. “Eles falavam ‘vai passar’ e a gente não aguentava mais receber esse tipo de resposta. No final, não passava. Os próprios médicos não sabiam o que estava acontecendo”, comenta a mãe.

Em abril Karoline resolveu tomar medidas sérias e levou o filho até a emergência com todos os exames pois não suportava mais ver o filho marcando mais de 39º de febre. “A médica entendeu a gravidade e solicitou a internação.”

“Do dia que em que entrei na emergência até o dia em que foi a liberada a internação, foram 72 horas. Ficamos 72 horas com ele deitado na enfermaria esperando. Tratam a saúde como um negócio e a gente não tem escolha”, desabafou a mãe, após o convênio negar a internação por não entender a situação como de emergência.

Em 21 dias internado em um hospital particular foram dezenas de exames e as hipóteses se mantinham as mesmas: infecção de origem desconhecida e anemia severa.

Mesmo após os médicos encontrarem linfonodos no abdômen da criança e realizarem uma biópsia, o resultado foi inconclusivo.

“Ele foi testado para praticamente tudo, as principais doenças e infecções por fungos e bactérias. Doenças do carrapato, toxoplasmose, tuberculose, bartonella [doença da arranhadura do gato]. Ninguém achou nada [que justificasse a febre] e ele foi liberado. Das principais suspeitas, todas já foram eliminadas”.

Diagnóstico ainda é um mistério

Uma hematologista pediatra e uma infectologista descobriram que Gael possui talassemia, uma espécie de anemia rara. Contudo, a doença não explica a febre, pois não é uma infecção.

“Prejudica, de certa forma, o corpo como um todo porque deixa a criança mais fraca. Mas não explica a febre porque anemia não é um processo infeccioso ou inflamatório.”

Karoline utiliza as redes sociais para compartilhar o dia-a-dia do filho. Ela também já recorreu à internet para pedir ajuda com alguns exames.

OI, VOCÊ CONHECE O GAEL?

O Gael tem 9 anos e é meu filho mais velho e desde março de 2023, a gente vem tentando um diagnóstico pra ele. O principal sintoma é: febre que nunca passa. Reuni aqui a história de toda a nossa luta pois vcs sempre perguntam, então fica mais fácil pic.twitter.com/sf6uRqyejO — Karoline Miranda (@umamaefeminista) September 11, 2023

