Cão idoso passa 6 anos carregando seu ‘sósia’ em suas viagens

Um cãozinho chamado Gumbo, costuma carregar uma pelúcia parecida com ele para todo canto que passeia. Ao portal The Dodo, Hana, a mãe do golden retriever, contou que seu pet adora levar seu bichinho, Shrimp, para todo canto e exibi-lo.

Embora Hana não tenha comprado Shrimp especificamente para Gumbo, em 2017, a pelúcia acabou se tornando propriedade do pet, devido ao amor à primeira vista. Embora a mãe do animal costumava fazer apenas caminhadas ocasionais com amigos no ensino médio, logo virou hábito por influência do golden.

“Mudamo-nos para o noroeste do Pacífico e conhecemos alguns amigos cães que nos incentivaram a fazer caminhadas”, disse Hana. “Então você pode dizer que descobrimos nosso amor por caminhadas juntos.”

Segundo Hana, Shrimp é levado com Gumbo para todas as caminhadas, pendurado em sua mochila enquanto ela e o cãozinho realizam as trilhas.

“Gumbo geralmente fica bem perto de mim”, acrescentou Hana. “Se ele estiver caminhando sem coleira (onde for permitido), ele pegará zoom e correrá para cima e para baixo na trilha.”

“No entanto, agora que ele tem 8,5 anos”, disse ela, “ele diminuiu muito a velocidade e geralmente fica ao meu lado quando caminhamos juntos.”

Leia mais:

Unidos até o fim

Todas as experiências de Gumbo nas caminhadas são coletadas com Shrimp ao lado, desde o momento em que seu “sósia” chegou em sua vida.

“Normalmente, no final da caminhada, a coisa favorita de [Gumbo] é pegar Shrimp e exibi-lo para todos os outros no final da trilha”, disse Hanna. “Ele vai exibi-lo para meus amigos com quem estou caminhando ou até mesmo para estranhos que querem vir dizer oi para ele.”

“Acho que ele realmente sabe que Shrimp é um ‘brinquedo especial’”, disse Hana. “Normalmente, se trouxermos Shrimp, ele sabe que vamos em uma aventura.”

Certa vez, a dupla deixou Shrimp para trás acidentalmente. Após uma hora e meia de viagem, perceberam a falta da pelúcia e retornaram para buscá-la.

“Shrimp faz parte da família”, disse Hana. “É Gumbo e Shrimp. Você não pode substituí-lo.