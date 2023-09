Bonecas sexuais com IA revolucionárias produzem experiência mais íntima até o momento

Nos últimos anos, as bonecas sexuais têm ganhado popularidade, proporcionando a adultos experiências íntimas realistas na privacidade de seus quartos. Agora, a inteligência artificial está revolucionando essa indústria, tornando as bonecas ainda mais interativas e sedutoras. Em entrevista, Alexis, proprietário do SexDolls.com, compartilhou informações sobre os novos produtos que prometem oferecer a experiência mais fiel até agora.

Uma evolução sensual

Com a introdução da inteligência artificial, as bonecas sexuais deram um passo à frente. Agora, os clientes podem desfrutar de gemidos orgásmicos e conversas picantes com suas parceiras de silicone. A adição de recursos de áudio embutidos nas cabeças das bonecas é um grande atrativo para muitos, tornando a experiência ainda mais realista e estimulante.

Tecnologia de ponta

As bonecas com IA apresentarão uma versão aprimorada das cabeças, que usarão um aplicativo de aprendizado profundo para proporcionar aos usuários conversas altamente personalizadas. Alexis mencionou ao Daily Star a possibilidade de utilizar Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) como o Chat GPT, permitindo que as bonecas aprendam a interagir de forma mais pessoal com seus proprietários. Isso envolverá um aplicativo para celular que acompanhará a boneca e uma cabeça que pode manter diálogos envolventes.

Para acompanhar as bonecas, será desenvolvido um aplicativo de celular que permitirá que as bonecas ?conversem? com os usuários. Além disso, Alexis revelou que atende a clientes que desejam réplicas completas de personagens de jogos, com a devida permissão para evitar problemas de direitos autorais.

Embora alguns clientes reclamem do peso da estrutura de esqueleto de aço e borracha das bonecas, outros apreciam a sensação de realismo que isso proporciona. Alexis enfatiza que, em um mundo cada vez mais isolado, a presença de algo ?real? na cama tem seu valor.

Os clientes também se envolvem no cuidado de suas bonecas, desde tomar banho com elas até manter sua pele macia. As solicitações variam de casais que desejam uma ?terceira pessoa? até viúvas em busca de uma réplica de seus falecidos maridos.

E Alexis conta que em breve lançará mais alguns produtos, incluindo uma boneca com quadris bem salientes e mandíbulas móveis.