Funcionários de uma usina a vapor em Gallatin, Tennessee, nos EUA, ficaram chocados ao encontrar dois pequenos filhotes presos em uma barcaça, enquanto passeavam em montanhas de carvão. De acordo com um artigo publicado no portal The Dodo, a dupla estava completamente sem saída.

Ao avaliar a proporção do caso, os funcionários entraram em contato com socorristas próximos da região. Em seguida, o tenente da vida selvagem Eric Anderson chegou no local com outros funcionários da Tennessee Wildlife Resources Agency.

Embora não imaginassem como a dupla de cervos teria parado em meio aos carvões, agiram para tirá-los dali o quanto antes.

“Achamos que talvez eles tenham ficado assustados em terra e tenham corrido até acabar na barcaça”, contou Anderson ao The Dodo.

Resgate da dupla de cervos

O procedimento para retirar os filhotes da barcaça era considerado complicado. No entanto, Anderson garantiu que o procedimento seria bem sucedido e seguro aos animais.

“Eu estava confiante de que encontraríamos uma maneira de tirá-los da barcaça”, disse Anderson. “Minha mente entrou em modo de resolução de problemas para navegar em torno do desafio único.”

Socorristas ficam em choque quando encontram filhotes presos em barcaça de carvão (Reprodução/Facebook)

Sendo assim, a equipe de socorristas subiu na barcaça e trouxe os filhotes cautelosamente a um canto. Em seguida, a dupla foi delicadamente passada para os outros funcionários que aguardavam do outro lado.

Após o resgate, a equipe de socorristas notou que os dois filhotes estavam em perfeitas condições, prontos para retornarem à natureza.

Para incrementar no alívio e novidade boa na vida da dupla, a mãe dos filhotes foi avistada por eles logo em seguida, que assistia ao resgate durante todo o tempo. No final, a família dos cervos seguiu para a floresta e retomaram suas vidas, reunidos, onde de fato deveriam estar.