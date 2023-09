Saiba mais sobre ‘gripe’ que levou pianista de 14 anos a amputar mãos e pés

Mathias Uribe, pianista do estado de Tennessee, Estados Unidos, teve as mãos e pés amputados após uma doença semelhante à gripe causar uma reação alérgica mortal.

O jovem apresentou sintomas de um resfriado comum no mês de junho, contudo, semanas depois foi levado às pressas para a sala de emergência de um hospital.

No local, Mathias foi diagnosticado com síndrome do choque tóxico, que acontece quando uma infecção libera toxinas no sangue.

Os pulmões do adolescente começaram a falhar e ele precisou ser colocado em uma máquina de suporte à vida, porém, o corpo teve dificuldades de bombear o sangue. Isso causou sequelas na pele de suas extremidades, que apodreceram e gangrenaram. Os quatro membros do jovem foram amputados.

Catalina Uribe, mãe de Mathias, disse à imprensa local que é muito difícil revistar os vídeos do filho correndo e tocando piano, mas agradece pela vida dele.

Katie Boyle, pediatra responsável pela equipe que está cuidando do jovem, disse que o caso é “extremamente raro”: “A maioria das crianças não fica tão doente quanto”, comentou.

Causas

O jovem pianista sofreu com uma síndrome do choque tóxico estreptocócico. A doença é causada pela bactéria estreptococo do grupo A, encontrada normalmente na garganta e na pele, e geralmente se apresenta de forma benigna.

Porém, caso o paciente esteja com o sistema imunológico enfraquecido em virtude alguma infecção, é possível ficar vulnerável à bactérias inofensivas.

