Mega vaca "Tommy" de 1,87m é coroada a maior do mundo

Tommy, uma vaca Brown Swiss pura de 13 anos de idade, se destacou recentemente ao ser coroada a vaca mais alta do mundo, atingindo a incrível altura de 1,87 metros. Ele reside em uma fazenda em Cheshire, Massachusetts, com seus proprietários, Fred e Laurie.

Essa impressionante conquista coloca Tommy no Guinness World Records como o ?Maior Boi Vivo do Mundo?. Tommy, que foi resgatado de um leilão em 2010, tornou-se parte da família Balawender-Cuevas desde então, desfrutando de dias longos de pastagem na fazenda e se entregando a seu petisco favorito: cinnamon buns.

Diferentemente de outros bois que frequentemente são utilizados como gado, Tommy é um membro querido da família, conhecido por sua doçura e temperamento gentil. Laurie, filha de Fred, descreve Tommy como ?sempre muito atento aonde meu pai está e o observa atentamente quando ele está por perto?.

Tommy, castrado como um ?steer?, é uma raça conhecida por sua disposição amigável. Ele também tem um carinho especial pelas crianças, abaixando a cabeça gentilmente para que elas o acariciem quando o visitam.

A dieta incomum de Tommy, que inclui cerca de 13 kg de grãos secos, mais de 34 kg de feno e 150 litros de água por dia, pode ter contribuído para seu crescimento excepcional. Além disso, Tommy adora maçãs, e Fred não mede esforços para satisfazer seu apetite por frutas.

Infelizmente, recentemente, Tommy tem sofrido com um pé dolorido, o que o impediu de passear livremente pela fazenda. A recuperação tem sido lenta devido ao seu tamanho impressionante.

Apesar de Tommy nunca ter tido um trabalho típico em uma fazenda, ele mantém Fred ativo e jovem, mesmo enquanto envelhece. Para acomodar seu tamanho, a família teve que construir um estábulo personalizado na fazenda.

Embora a família adore seu gigantesco membro, eles não conseguem pesá-lo com precisão, pois ele é muito alto para caber no reboque de gado de 2,13 metros de altura.

Laurie, orgulhosa da notoriedade de Tommy, decidiu submeter evidências ao Guinness World Records para solidificar o título de Tommy como a ?Vaca Mais Alta do Mundo?.

Apesar de Tommy agora ostentar o título de vaca mais alta, ele não é o maior exemplar da raça. Knickers, uma Holstein Friesian da Austrália, mediu impressionantes 1,93 metros de altura e pesava 1,4 toneladas antes de seu falecimento em 2020. No entanto, Tommy continua sendo uma sensação admirada por todos que têm o prazer de conhecê-lo.

Tommy e sua família estão verdadeiramente emocionados por fazer parte da história como os detentores do título de vaca mais alta do mundo e estão ansiosos para compartilhar sua alegria com o mundo.