Homem exige que namorada pague por sua TV e recebe conselho: ‘Você precisa terminar’

Um homem usou o Reddit para desabafar, a respeito de ter cobrado sua namorada para que pagasse por sua televisão. De acordo com ele, o prejuízo foi causado pela parceira e ela deveria arcar.

“Há dois dias, briguei com minha namorada. Com raiva, ela jogou um objeto na TV da nossa sala, que destruiu completamente a tela. Lembre-se de que a TV em si foi um presente da minha mãe. Fiz com que ela me pagasse integralmente pela TV (US$ 500)”, disse ele, por meio do usuário u/ThatNibbaChris.

De acordo com o ele, foi adquirida a TV da mesma loja, mas na condição de “caixa aberta”. Sendo assim, o valor diminuiu para 340 dólares.

“Depois de encomendar a TV, [minha namorada] perguntou se eu devolveria o restante do dinheiro que ela me deu. Meu argumento é que ela não deveria ter sido tão infantil a ponto de jogar um objeto em nossa TV sabendo que, em primeiro lugar, estávamos certos quanto ao dinheiro. Estou errado?”, finalizou o rapaz na rede social.

Impressão dos internautas

Na plataforma, diversos usuários da rede social manifestaram suas opiniões. Além de considerarem a situação problemática de ambas as partes, recomendaram um término de relacionamento.

“Dê a ela o restante do dinheiro e diga-lhe para usá-lo para encontrar outro lugar para morar, porque você não vai ficar com alguém com problemas de raiva”, disse um internauta.

“Você precisa terminar. Ela errou ao quebrar a TV e você errou ao cobrá-la demais e embolsar a diferença. Na verdade, ela só lhe devia o valor atual da TV, que presumo não ser novidade. Ela não lhe devia legalmente uma TV nova. Esta não é uma situação saudável e dinâmica de luta pelo poder, então é simplesmente inútil continuar da maneira como vocês tratam uns aos outros”, observou outro.

